Протягом доби бойовики 3 рази порушили режим припинення вогню – штаб

Від початку поточної доби, 5 листопада, бойовики на Донбасі три рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», – мовиться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів втрат серед особового складу ОС немає.

Як зазначили у штабі. Тривають заходи з розведення сил у районі Золотого-4 Луганської області.

«Проходить технічне обстеження, розмінування доріг та узбіч, очистка місцевості забрудненої вибухонебезпечними предметами. Задіяні п’ять груп ДСНС України загальною чисельністю 24 особи. На це час обстежено 14,1 гектара території ділянки розведення №2. Вилучено 20 вибухонебезпечних предметів», – заявили військові.

ЗСУ також готується до розведення на ділянці Богданівка – Петрівське. Його початок заплановано на 8 листопада за умов дотримання режиму «тиші».

2 листопада поблизу Золотого на Луганщині завершилося розведення сил та засобів, про яке домовилися на початку жовтня в Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.