Від початку доби на Донбасі загинув військовий, 4 зазнали поранення – штаб

Від початку поточної доби, 7 листопада, бойовики на Донбасі 15 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та іншої стрілецької зброї. Також ворог застосовував протитанкові керовані ракети», – мовиться у повідомленні.

За даними штабу, внаслідок обстрілів загинув один військовий, ще четверо поранені.

У незаконному збройному угрупованні «ДНР» заявили про нібито обстріли українськими військовими околиць Донецька, горлиці та Ясинуватої. У аналогічному угрупованні «ЛНР» стверджують, що сили ЗСУ вели вогонь в районі Калинового.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.