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06 листопада 2019, Київ 09:19
Новини | Події

Минула доба на Донбасі: сім обстрілів, втрат серед військових немає – штаб ООС

Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі, 5 листопада 2019 року. Інфографіка Міністерства оборони України

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Підтримувані Росією бойовики здійснили сім обстрілів позицій українських військ на Донбасі минулої доби, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За даними, наведеними станом на 7:00 6 листопада, втрат серед українських військовослужбовців не зафіксовано.

«Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу ООС, від початку доби 6 листопада підтримувані Росією бойовики з гранатометів різних систем і стрілецької зброї вели вогонь по позиціях ЗСУ у районі Кримського. Обстріл тривав 35 хвилин, втрат серед особового складу Об’єднаних сил не було, додали у штабі.

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Угруповання «ДНР» і «ЛНР» зведених даних про обстріли не подають.

2 листопада поблизу Золотого на Луганщині завершилося розведення сил та засобів, про яке домовилися на початку жовтня в Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.

Розведення сил біля Петрівського на Донеччині має розпочатися 8 листопада.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

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