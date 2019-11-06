Минула доба на Донбасі: сім обстрілів, втрат серед військових немає – штаб ООС

Підтримувані Росією бойовики здійснили сім обстрілів позицій українських військ на Донбасі минулої доби, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За даними, наведеними станом на 7:00 6 листопада, втрат серед українських військовослужбовців не зафіксовано.
«Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно», – йдеться в повідомленні.
За даними штабу ООС, від початку доби 6 листопада підтримувані Росією бойовики з гранатометів різних систем і стрілецької зброї вели вогонь по позиціях ЗСУ у районі Кримського. Обстріл тривав 35 хвилин, втрат серед особового складу Об’єднаних сил не було, додали у штабі.
Угруповання «ДНР» і «ЛНР» зведених даних про обстріли не подають.
2 листопада поблизу Золотого на Луганщині завершилося розведення сил та засобів, про яке домовилися на початку жовтня в Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.
Розведення сил біля Петрівського на Донеччині має розпочатися 8 листопада.
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.
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