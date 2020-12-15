Від початку доби бойовики на Донбасі 5 разів порушили режим тиші – штаб ООС

Протягом поточної доби, 15 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.

«Так, на початку доби, поблизу Авдіївки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь із підствольних гранатометів. В районі населеного пункту Водяне противник двічі застосував для вогневих провокацій не тільки гранатомети, а й стрілецьку зброю. А під вечір окупанти двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї неподалік Шумів», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що вогонь у відповідь українські військові не відкривали. У лавах ОС бойових втрат та поранень немає.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.