Від початку доби бойовики на Донбасі 1 раз порушили режим тиші – штаб

Від початку поточної доби, 14 грудня, на Донбасі переважно зберігався режим тиші, лише одне порушення з боку бойовиків зафіксували в районі Шумів. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що противник вів вогонь із ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

«Постріли були неприцільними та не несли загрози життю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Проте знаючи підступність противника, наші захисники завжди перебувають напоготові до можливих провокацій ворога – зброя начищена, пильність не втрачаємо», – мовиться у повідомленні

У штабі наголосили, що бойових втрат та поранень у лавах ОС немає.

У незаконному збройному угрупованні «ЛНР» заявили про нібито один обстріл з боку українських військових.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.