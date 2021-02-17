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17 лютого 2021, Київ 18:47
Новини | Події

Від початку доби обстрілів на Донбасі не зафіксовано – штаб ООС

Учора бойовики чотири рази обстрілювали позиції українських військових

Від початку поточної доби, 17 лютого, на Донбасі не зафіксували порушень припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 6 гектарів території та передали на знищення 217 вибухонебезпечних предметів.

У незаконних збройних угрупованнях «ЛДНР» наразі не звітували про перебіг бойових дій протягом доби.

Учора бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню.

Українська авіація проти Росії на Донбасі
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Українська авіація проти Росії на Донбасі

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Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.

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