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26 лютого 2021, Київ 19:08
Новини | Події

Від початку доби на Донбасі 8 військових поранено, ще двох травмовано – штаб ООС

Внаслідок обстрілу сімох військових було поранено, двох травмовано. Ще один військовий отримав поранення, підірвавшись на вибуховому пристрої.

Від початку поточної доби, 26 лютого, бойовики на Донбасі 10 разів порушили режим припинення вогню, зокрема, і з забороненого озброєння. Постраждали 10 українських військових. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Так, поряд з Водяним, що на Приазов'ї, окупанти вели вогонь зі 120 мм мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу сім військовослужбовців Збройних Сил України отримали осколкові поранення, ще двоє військових – бойове травмування», – мовиться у повідомленні. Постраждалих військових госпіталізували.

В районі Пісок бойовики вели вогонь зі 120-ти та 82-х міліметрових мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

«Вогнева активність ворога спостерігалася і неподалік населеного пункту Луганське. Тут російсько-окупаційні війська тричі відкривали прицільний вогонь по наших позиціях з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї. Поблизу Мар’їнки ворог вів вогонь зі стрілецької зброї, а біля Кам’янки здійснили кілька пострілів з автоматичного станкового гранатомета. Неподалік Невельського, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, отримав осколкові поранення військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил. Воїну оперативно надано медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу», – мовиться у повідомленні.

У штабі заявили, що українські військові «давали адекватну відповідь» на обстріли бойовиків.

У незаконному збройному угрупованні «ДНР» заявили про загибель одного бойовика внаслідок обстрілу українських військових.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». Проте обстріли там не припиняються.

У лютому голова української делегації у Тристоронній контактній групі зі врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що перемир’я у зоні бойових дій на Донбасі «вже просто немає».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.

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