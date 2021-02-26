Від початку доби на Донбасі 8 військових поранено, ще двох травмовано – штаб ООС

Від початку поточної доби, 26 лютого, бойовики на Донбасі 10 разів порушили режим припинення вогню, зокрема, і з забороненого озброєння. Постраждали 10 українських військових. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Так, поряд з Водяним, що на Приазов'ї, окупанти вели вогонь зі 120 мм мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу сім військовослужбовців Збройних Сил України отримали осколкові поранення, ще двоє військових – бойове травмування», – мовиться у повідомленні. Постраждалих військових госпіталізували.

В районі Пісок бойовики вели вогонь зі 120-ти та 82-х міліметрових мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

«Вогнева активність ворога спостерігалася і неподалік населеного пункту Луганське. Тут російсько-окупаційні війська тричі відкривали прицільний вогонь по наших позиціях з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї. Поблизу Мар’їнки ворог вів вогонь зі стрілецької зброї, а біля Кам’янки здійснили кілька пострілів з автоматичного станкового гранатомета. Неподалік Невельського, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, отримав осколкові поранення військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил. Воїну оперативно надано медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу», – мовиться у повідомленні.

У штабі заявили, що українські військові «давали адекватну відповідь» на обстріли бойовиків.

У незаконному збройному угрупованні «ДНР» заявили про загибель одного бойовика внаслідок обстрілу українських військових.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». Проте обстріли там не припиняються.

У лютому голова української делегації у Тристоронній контактній групі зі врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що перемир’я у зоні бойових дій на Донбасі «вже просто немає».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.