Від початку доби бойовики 5 разів порушили режим тиші – штаб ООС

Від початку поточної доби, 1 травня, бойовики на Донбасі п’ять разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Неподалік населених пунктів Піски та Шуми противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, а біля селища Південне – ще й з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Поблизу населеного пункту Новгородське противник відкривав вогонь із станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів. В районі населеного пункту Водяне, застосувавши безпілотний літальний апарат, російсько-окупаційні війська скинули осколкові гранати ВОГ-17 на позиції українських військових», – мовиться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів одного військового було поранено. Його стан задовільний, зазначили у штабі.

У незаконних збройних угрупованнях «ЛДНР» наразі не звітували про перебіг бойових дій поточної доби.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України у відповідь на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 20 квітня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 93 військовослужбовці.



З цієї кількості 33 військових загинули «під час бойової обстановки», уточнили в ЗСУ.