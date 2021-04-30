Минулої доби бойовики 13 разів порушили режим тиші, поранено військового – штаб

Упродовж минулої доби, 29 квітня, бойовики на Донбасі 13 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Обстріли зафіксували поблизу Невельського, Опитного, Красногорівки, Луганського, Павлополю, Світлодарська, Водяного, Причепилівки, Пісків, Золотого-4, Верхньоторецького, Шумів та Новгородського.

Внаслідок обстрілів, за даними штабу, один український військовий отримав поранення. Йому надали медичну допомогу. Стан бійця задовільний.

Від початку доби військові зафіксували один обстріл з боку бойовиків неподалік Авдіївки.

На ресурсах незаконних збройних угруповань «ЛДНР» також повідомляють про нібито обстріли з боку ЗСУ.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України у відповідь на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 20 квітня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 93 військовослужбовці.



З цієї кількості 33 військових загинули «під час бойової обстановки», уточнили в ЗСУ.