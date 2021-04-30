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30 квітня 2021, Київ 09:29
Новини | Події

Минулої доби бойовики 13 разів порушили режим тиші, поранено військового – штаб

Внаслідок обстрілів, за даними штабу, один український військовий отримав поранення. Йому надали медичну допомогу. Стан бійця задовільний

Упродовж минулої доби, 29 квітня, бойовики на Донбасі 13 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Обстріли зафіксували поблизу Невельського, Опитного, Красногорівки, Луганського, Павлополю, Світлодарська, Водяного, Причепилівки, Пісків, Золотого-4, Верхньоторецького, Шумів та Новгородського.

Внаслідок обстрілів, за даними штабу, один український військовий отримав поранення. Йому надали медичну допомогу. Стан бійця задовільний.

Від початку доби військові зафіксували один обстріл з боку бойовиків неподалік Авдіївки.

На ресурсах незаконних збройних угруповань «ЛДНР» також повідомляють про нібито обстріли з боку ЗСУ.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України у відповідь на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 20 квітня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 93 військовослужбовці.

З цієї кількості 33 військових загинули «під час бойової обстановки», уточнили в ЗСУ.

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