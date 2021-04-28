Минулої доби бойовики 11 разів порушили режим тиші, поранено військового – штаб ООС

Упродовж минулої доби, 27 квітня бойовики на Донбасі 11 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Зокрема повідомляється про обстріли біля Водяного, Майорську, Талаківки, Луганського, Кам’янки, Павлополя, Широкиного.

«Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення. Військовослужбовцю оперативно надали медичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – задовільний», – мовиться у повідомленні.

У штабі наголосили, що відповідали на обстріли бойовиків.

Також там нагадали про підрив напередодні на невідомому вибуховому пристрої українських військових, внаслідок якого один боєць загинув, троє отримали бойові травмування.

Він початку поточної доби обстрілів не зафіксовано.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України у відповідь на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 20 квітня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 93 військовослужбовці.



З цієї кількості 33 військових загинули «під час бойової обстановки», уточнили в ЗСУ.