Від початку доби бойовики 6 разів порушили режим тиші, поранено військового – штаб ООС

Від початку поточної доби, 8 липня, бойовики на Донбасі шість разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Обстріли зафіксували поблизу Опитного, Новозванівки, Невельського, Пісків, Мар’їнки.

Зазначається, що внаслідок одного з обстрілів було поранено українського військового. Його госпіталізували. Стан бійця – задовільний, повідомили у штабі.

У незаконних збройних угрупованнях «ЛДНР» наразі не звітували про перебіг бойових дій протягом доби.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 5 травня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 99 військовослужбовців. З цієї кількості 34 військових загинули «під час бойової обстановки», зазнали поранень 190 військовослужбовців, уточнили в ЗСУ.