Доба на Донбасі: бойовики стріляли шість разів, один український військовий поранений

Російські гібридні війська шість разів за добу 7 липня порушували режим тиші в зоні бойових дій, повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил.

Бойовики вели вогонь поблизу Пісків з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї, Старогнатівки з мінометів 82-го калібру, Золотого-4 – зі станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів.

Обстріли з мінометів 120 калібру, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів в штабі зафіксували поблизу Причепилівки, а поблизу Луганського – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

«У напрямку Авдіївки противник обстрілював наші позиції з ручних протитанкових гранатометів. У результаті обстрілів один військовий отримав осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого – задовільний. На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь», – йдеться в зведенні.

З початку доби 8 липня бойовики порушували режим тиші тричі: поблизу Опитного, Новозванівки і Невельського. За даними штабу, ніхто з українських військових не постраждав.

Незаконне збройне угруповання «ЛНР» звинуватило Збройні сили України в обстрілі окупованої ним території, об’єктивних підтверджень цьому немає. Аналогічне угруповання «ДНР» наразі не робило таких заяв.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 5 травня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 99 військовослужбовців. З цієї кількості 34 військових загинули «під час бойової обстановки», зазнали поранень 190 військовослужбовців, уточнили в ЗСУ.