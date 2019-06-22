Минулої доби бойовики 25 разів порушили режим припинення вогню – штаб

Упродовж минулої доби, 21 червня, бойовики на Донбасі 25 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«З них сім разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник відкривав вогонь по нашим захисникам з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – мовиться у повідомленні.

Протягом доби поранено одного військового. За даними української розвідки, військові поранили чотирьох бойовиків.

З початку поточної доби зафіксовано три обстріли позицій ЗСУ.

У збройному угрупованні «ЛНР» заявили про три обстріли з боку українських військових протягом минулої доби.

Унаслідок конфлікту на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.