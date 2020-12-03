Минулої доби бойовики на Донбасі тричі порушили режим тиші – штаб ООС

Упродовж минулої доби, 2 грудня, бойовики на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню біля Водяного. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Там противник відкривав вогонь зі станкового автоматичного гранатомета та стрілецької зброї. Окрім того, на цій самій ділянці ворог здійснив дистанційне мінування позицій наших військ, використавши декілька заборонених мін ПОМ-2. Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було», – мовиться у повідомленні.

За даними штабу, від початку поточної доби, 3 грудня, бойовики вже дві порушили режим тиші.

«Так, неподалік Водяного ворог застосував декілька мін калібром 120 міліметрів, а також здійснив дистанційне мінування позицій наших військ, використавши декілька заборонених мін ПОМ-2», – інформують військові.

Зазначається, що українські підрозділи вогонь у відповідь не застосовували.

У незаконних збройних угрупованнях «ЛДНР» наразі не звітували про перебіг бойових дій минулої доби.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.