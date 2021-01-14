Минулої доби бойовики на Донбасі 6 разів порушили режим тиші – штаб ООС

Упродовж минулої доби, 13 січня, бойовики на Донбасі шість разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції об’єднаних сил.

Зазначається, що всі порушення зафіксували у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

«Так, поруч із населеним пунктом Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська тричі відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В передмісті Авдіївки та неподалік Гнутового окупанти вели вогонь в бік українських позицій з ручних протитанкових гранатометів, а біля Мар’їнки противник здійснив кілька неприцільних пострілів зі стрілецької зброї», – мовиться у повідомленні.

У штабі заявили, що бойових втрат у лавах ОС немає.

Від початку поточної доби в районі проведення ООС зафіксували одне порушення режиму тиші – поблизу Мар’їнки бойовики вели вогонь зі станкових гранатометів та стрілецької зброї.

У незаконних збройних угрупованнях «ЛДНР» наразі не звітують про перебіг бойових дій минулого дня.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.