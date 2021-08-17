Минулої доби бойовики 5 разів порушили режим тиші, загинув військовий – штаб ООС

Упродовж минулої доби, 16 серпня, бойовики на Донбасі п’ять разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Обстрілі зафіксували поблизу Золотого-4, Широкиного, Водяного (на Приазов’ї), Новомихайлівки, Причепилівки.

«В результаті ворожих обстрілів один військовий отримав вогнепальне поранення несумісне з життям», – повідомили у штабі.

Від початку поточної доби зафіксовано два обстріли з боку бойовиків – поблизу Причепилівки та Водяного (біля Донецька), втрат немає, розповіли у штабі.

У незаконному збройному угрупованні «ЛНР» заявили про нібито чотири обстріли з боку ЗСУ.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.