Минулої доби бойовики 8 разів порушили режим тиші, поранено військового – штаб ООС

Упродовж минулої доби, 15 жовтня, бойовики на Донбасі вісім разів порушили режим припинення вогню, чотири рази застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Обстріли зафіксували поблизу Новозванівки, Золотого-4, Авдіївки, Новотошківського, Красногорівки, Лебединського.

«Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний», – мовиться у повідомленні.

За даними штабу ООС, станом на ранок 16 жовтня обстрілів біля лінії розмежування не зафіксували.

На ресурсах незаконних збройних угруповань «ЛДНР» наразі не звітували про перебіг бойових дій минулої доби.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.