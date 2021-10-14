Український військовий поранений на Донбасі минулої доби – штаб ООС

Український військовий був поранений на Донбасі 13 жовтня внаслідок обстрілів із боку підтримуваних Росією бойовиків, повідомив вранці 14 жовтня пресцентр операції Об’єднаних сил.

Військовому надали домедичну допомогу й евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний, кажуть у пресцентрі.

За повідомленням, минулої доби бойовики 10 разів порушували режим припинення вогню, один із яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Обстріли зафіксували поблизу Шумів, Попасної, Катеринівки, Мар’їнки, Причепилівки, Водяного, що на Приазов’ї, Новотошківського, Новоолександрівки, Новотроїцького.

«Щоб змусити противника припинити вогневу активність, українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи забороненого Мінськими домовленостями озброєння», – заявили у штабі ООС.

Станом на 7:00 14 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, додали військові.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.

Читайте також: Найкоротша історія російсько-української війни