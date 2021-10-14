Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Український військовий поранений на Донбасі минулої доби – штаб ООС

За повідомленням, минулої доби бойовики 10 разів порушували режим припинення вогню

Український військовий був поранений на Донбасі 13 жовтня внаслідок обстрілів із боку підтримуваних Росією бойовиків, повідомив вранці 14 жовтня пресцентр операції Об’єднаних сил.

Військовому надали домедичну допомогу й евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний, кажуть у пресцентрі.

За повідомленням, минулої доби бойовики 10 разів порушували режим припинення вогню, один із яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Обстріли зафіксували поблизу Шумів, Попасної, Катеринівки, Мар’їнки, Причепилівки, Водяного, що на Приазов’ї, Новотошківського, Новоолександрівки, Новотроїцького.

«Щоб змусити противника припинити вогневу активність, українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи забороненого Мінськими домовленостями озброєння», – заявили у штабі ООС.

Станом на 7:00 14 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, додали військові.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.

Читайте також: Найкоротша історія російсько-української війни

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG