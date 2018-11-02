У штабі ООС розповіли про хід бойових дій на Донбасі за день

У штабі операції Об’єднаних сил розповіли, як минув день у зоні бойових дій на сході України.

«Російські окупаційні війська сім разів порушили режим припинення вогню. При цьому озброєння, заборонене Мінськими угодами, не застосовувалося. Вдень, противник відкривав прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил в районі населених пунктів Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка та Широкине. У разі загрози життю військовослужбовців командири приймали рішення на здійснення вогневого впливу на противника, змушуючи його припинити обстріл», – ідеться у повідомленні.

За інформацією штабу, втрат протягом поточної доби не було.

Станом на 18:20 угрупування «ЛНР» і «ДНР» не оприлюднили інформації про поточну ситуацію в зоні бойових дій.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.