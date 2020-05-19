Від початку доби бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню – штаб

Від початку поточної доби, 19 травня, бойовики на Донбасі шість разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що бойовики застосовували заборонені до розміщення на лінії розмежування міномети калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

«Застосовуючи штатне озброєння, українські воїни своєчасно реагували на ворожі збройні провокації та прицільним вогнем змушували противника відмовитись від продовження обстрілів», – мовиться у повідомленні.

У штабі заявили, що протягом доби бойових втрат у лавах ЗСУ не було.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.