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29 серпня 2020, Київ 20:23
Новини | Події

На Донбасі зафіксовано одну вогневу провокацію з боку бойовиків – штаб

Українські військові повідомили про два порушення домовленостей з боку бойовиків

Від початку поточної доби, 29 серпня, на Донбасі зафіксовано одну вогневу провокацію з боку бойовиків. Про це повідомили у штабі операції Об'єднаних сил.

«Поблизу Зайцевого задокументовано ворожу вогневу провокацію зі стрілецької зброї. Постріли були неприцільними, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Крім того, українськими військовими виявлено факт інженерного обладнання позицій у бік наших підрозділів неподалік населеного пункту Водяне з тимчасово окупованої Ужівки», – мовиться у повідомленні.

У штабі наголосили, що серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу українські військові не повідомляють про поранених та вбитих внаслідок бойових дій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.

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