На Донбасі двоє військових підірвалися на вибуховому пристрої – штаб

У вівторок, 25 серпня, двоє українських військових отримали поранення, підірвавшись на невідомому вибуховому пристрої. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Військових госпіталізували і надали медичну допомогу. У штабі запевнили, що стан їхнього здоров’я задовільний.

На місці підриву працюють військові служби правопорядку ЗСУ.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу українські військові не повідомляють про поранених та вбитих внаслідок бойових дій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.