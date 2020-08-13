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13 серпня 2020, Київ 15:25
Новини | Суспільство

ОТУ «Схід»: двоє військових підірвалися на вибуховому пристрої, один загинув

На місці події працюють співробітники військової прокуратури та військової служби правопорядку, які з’ясовують обставини

Двоє військових підірвалися на невідомому вибуховому пристрої, повідомляє оперативно-тактичне угруповання «Схід» 13 серпня.

За повідомленням, подія сталася в Донецькій області.

«На Донеччині внаслідок відхилення від маршруту слідування підірвалися на невідомому вибуховому пристрої два військовослужбовця зі складу Об’єднаних сил. Один з них загинув, інший отримав поранення. Командування об’єднаних сил та командування оперативно-тактичного угруповання «Схід» висловлює глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника України», – йдеться в заяві ОТУ.

Пораненого військового доставили до лікарні, він отримує медичну допомогу. Як стверджують в угрупованні, на місці події працюють співробітники військової прокуратури та військової служби правопорядку, які з’ясовують обставини.

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Як вранці повідомив штаб Операції Об’єднаних сил, упродовж минулої доби, 12 серпня, бойовики на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу українські військові не повідомляють про поранених та вбитих внаслідок бойових дій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.

Сєдове: відпочинок під контролем бойовиків «ДНР» | Донбас Реалії
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Сєдове: відпочинок під контролем бойовиків «ДНР» | Донбас Реалії

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