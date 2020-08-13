ОТУ «Схід»: двоє військових підірвалися на вибуховому пристрої, один загинув

Двоє військових підірвалися на невідомому вибуховому пристрої, повідомляє оперативно-тактичне угруповання «Схід» 13 серпня.

За повідомленням, подія сталася в Донецькій області.

«На Донеччині внаслідок відхилення від маршруту слідування підірвалися на невідомому вибуховому пристрої два військовослужбовця зі складу Об’єднаних сил. Один з них загинув, інший отримав поранення. Командування об’єднаних сил та командування оперативно-тактичного угруповання «Схід» висловлює глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника України», – йдеться в заяві ОТУ.

Пораненого військового доставили до лікарні, він отримує медичну допомогу. Як стверджують в угрупованні, на місці події працюють співробітники військової прокуратури та військової служби правопорядку, які з’ясовують обставини.

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Як вранці повідомив штаб Операції Об’єднаних сил, упродовж минулої доби, 12 серпня, бойовики на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу українські військові не повідомляють про поранених та вбитих внаслідок бойових дій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.