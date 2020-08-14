57-ма бригада повідомила ім’я військового, який загинув через підрив на міні

Внаслідок підриву на вибуховому пристрої 13 серпня загинув старший сержант Сергій Похович, повідомила 57 окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка 14 серпня.

«13 серпня 2020 року ми втратили бойового побратима старшого сержанта Сергія Поховича. Нещастя трапилося в районі селища Водяне в результаті підриву транспортного засобу на невідомому вибуховому пристрої, Сергій отримав травми, несумісні з життям. Командування та особовий склад 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка висловлює щирі співчуття рідним та близьким Сергія Поховича», – йдеться в заяві бригади.

Напередодні оперативно-тактичне угруповання «Схід» повідомило, що двоє військових підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Один з них загинув, другий отримав поранення і був госпіталізований.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу українські військові не повідомляють про поранених та вбитих внаслідок бойових дій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.