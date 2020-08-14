Минулої доби на Донбасі обстрілів не зафіксовано – штаб

Упродовж минулої доби, 13 серпня, на Донбасі обстрілів з боку бойовиків не зафіксовано. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Разом з тим, минулої доби українськими воїнами задокументовано одне порушення збройними формуваннями Російської Федерації домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи. Зокрема, поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Золоте-5 противник здійснював інженерне обладнання позицій у бік наших підрозділів», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що бойових втрат у лавах ЗСУ не було. Однак напередодні двоє військових підірвалися на невідомому вибуховому пристрої, один з них загинув, іншого госпіталізували з пораненням.

Від початку доби обстрілів також не зафіксовано, запевнили у штабі.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу українські військові не повідомляють про поранених та вбитих внаслідок бойових дій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.