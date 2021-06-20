Бойовики за добу двічі порушили режим тиші, втрат серед українських військових немає – штаб ООС

Російські гібридні сили двічі порушили режим припинення вогню протягом дня 20 червня, повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил.

«У районі населеного пункту Старогнатівка окупанти здійснили обстріл у бік позицій українських військових зі стрілецької зброї. На Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавлений засобами радіоелектронної боротьби», – зазначають у штабі.

За даними командування, внаслідок обстрілів ніхто з українських військовослужбовців не постраждав. Українська сторона Спільного центру контролю й координації повідомила представників місіє ОБСЄ про порушення з боку бойовиків.

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Незаконні збройні угруповання не робили заяв про перебіг бойових дій 20 червня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 5 травня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 99 військовослужбовців. З цієї кількості 34 військових загинули «під час бойової обстановки», зазнали поранень 190 військовослужбовців, уточнили в ЗСУ.