Генштаб ЗСУ: з початку доби на фронті було 139 боєзіткнень, половина – на двох напрямках

З початку доби на фронті відбулося 139 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Найбільше сили РФ атакували на Покровському напрямку, де було 48 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів Попів Яр, Володимирівка, Новоекономічне, Миколаївка, Родинське, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Новопідгороднє, Муравка, Миролюбівка, Горіхове, Дачне, Никанорівка, Новоукраїнка. На даний час точиться бій в одній локації.



Також інтенсивні бої тривають на Лиманському напрямку, війська РФ атакували 20 разів, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Новий Мир, Колодязі, Карпівка, Діброва, Торське та в напрямку Середнього, Шандриголового, Ямполя.



Противник продовжує свої атаки на на Північно-Слобожанському, Південно-Слобожанському, Курському, Куп’янському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Новопавлівському, Оріхівському, Придніпровському напрямках.З початку доби на Гуляйпільському напрямку боєзіткнень не відбулося.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 29 липня заявив, що російські війська інтенсифікують наступальні дії біля Кам’янського, а Запорізький напрямок він назвав одним із загрозливих на фронті.

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Як повідомив проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, російські війська намагається створити «смугу смерті» вздовж лінії бойового зіткнення в тилу ЗСУ – на Херсонському та Запорізькому напрямках.

26 липня речник ОСУВ «Хортиця» повідомив, що, хоча Покровський напрямок залишається найбільш інтенсивним, основна мета російських військ зараз змінилася: «якщо узимку мова більше йшла про західні околиці, те, що на захід і на південь від Покровська, то зараз головна місія росіян – вклинитися між Покровськом і Костянтинівкою і становити загрозу Покровсько-Мирноградській агломерації вже зі сходу».



