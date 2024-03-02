Штурм Капітолію США: суд визнав винним учасника заворушень, який першим потрапив до будівлі

Суд у Вашингтоні 1 березня визнав винним одного з учасників заворушень у Капітолії 6 січня 2021 року, повідомляє агентство Associated Press.

Федеральний суддя визнав 46-річного уродженця Кентуккі Майкла Спаркса винним за всіма шістьма статтями обвинувачення, дві з них – кримінальні. Спаркс не давав свідчень під час судових слухань. Суддя Тімоті Келлі має озвучити його покарання 9 липня.

Спаркс потрапив до будівлі Капітолію через розбите вікно після того, як інший учасник заворушень вибив скло щитом, відібраним у поліції.

За словами представниці обвинувачення Емілі Аллен, Спаркс був «вістрям спису» і увірвався до будівлі менше ніж за хвилину після того, як сенатори евакуювалися із зали засідань, щоб уникнути натовпу.

Захисник обвинуваченого Скотт Вендельсдорф визнав, що Спаркс винен за чотирма статтями про проступки, в тому числі в незаконному проникненні та хуліганстві. Водночас він закликав суддів зняти з нього більш серйозні обвинувачення в громадських заворушеннях та перешкоджанні офіційному процесу.

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Вендельсдорф звинуватив прокурорів у спробах несправедливо звинуватити Спаркса в насильстві та руйнуванні, вчинених іншими бунтівниками. Адвокат стверджував, що його клієнт негайно залишив Капітолій, коли зрозумів, що віцепрезидент Майк Пенс не піддасться тиску з боку тодішнього президента Дональда Трампа щодо скасування перемоги Джо Байдена на виборах.

Натомість Аллен стверджувала: Спаркс знав, що порушує закон, але не висловлював жалю через це. На наступний день після заворушень він написав своїй матері, що «піде знову, якщо буде можливість».

6 січня 2021 року група прихильників чинного президента США Дональда Трампа увірвалася до будівлі Капітолію, намагаючись зірвати утвердження перемоги демократа Джо Байдена на президентських виборах у листопаді. Після штурму стало відомо про загибель п’яти людей, зокрема одного офіцера поліції. Після штурму Капітолію проти сотень громадян порушили кримінальні справи, кілька людей засуджені.