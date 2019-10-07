Утримуваний у Росії Віктор Шур не отримує медичної допомоги – Денісова

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявила, що звернулася до російського омбудсмана Тетяни Москалькової, аби та забезпечила проведення обстеження та лікування ув’язненого у Росії українця Віктора Шура.

«За інформацією, яку надали рідні, протягом місяця його турбують сильні головні болі, болі в серці, підвищений тиск та набряк обличчя. Крім того, вони повідомили, що Віктор звертався за медичною допомогою, але не отримав її. У серпні 2018 року була аналогічна ситуація – сталося загострення хронічних хвороб. Ситуація щодо погіршення стану здоров'я Віктора має системний характер», – написала Денісова на своїй сторінці у фейсбуці.

У жовтні 2015 Брянський обласний суд Віктора Шура винним у шпигунстві на користь України і засудив його до 12 років ув’язнення за статтею «державна зрада». Українська сторона вважає цю справу політично вмотивованою.

За даними ініціативи LetMyPeopleGo, ювелір Віктор Шур народився на території УРСР, але після розпаду Радянського Союзу зробив вибір на користь російського громадянства, що було обумовлено бізнесом, який він вів на території Росії. Тим не менше, як зазначають правозахисники, він мав дозвіл на проживання в Україні і донедавна разом із родиною постійно мешкав у Чернігові. Пізніше, уже під час перебування за гратами, йому було надане українське громадянство (у заяві українського МЗС про недопущення катувань Шура у колонії 2017 він вже фігурує як громадянин України).

Віктора Шура було затримано у грудні 2014 нібито за образу міліціонера, що пізніше було перекваліфіковано у порушення правил режимного об’єкта, а ще пізніше – у державну зраду.

Відповідно до матеріалів справи, Шура було затримано при спробі зробити фотознімки закритого режимного об’єкту на території Брянської області РФ, який насправді є недіючим аеродромом та був затоплений ще у 80-х роках. За даними правозахисників, рідні отримали інформацію про місце перебування Віктора Шура аж за місяць після його затримання, коли він визнав себе винним в інкримінованих йому злочинах.