Швеція планує повідомити, чи розслідуватиме справу за звинуваченням Ассанжа в зґвалтуванні

Швецькі прокурори збираються 13 травня повідомити, чи будуть вони знову відкривати розслідування в справі за звинуваченням засновника порталу Wikileaks Джуліана Ассанжа в зґвалтуванні. Розслідування припинили у 2017 році.

Запит на відновлення провадження минулого місяця подав адвокат жінки, яка звинувачує Ассанжа у зґвалтуванні у Швеції у 2010 році.

Засновник Wikileaks заперечує звинувачення, стверджуючи, що статевий акт був за згодою обох сторін.

11 квітня Ассанжа заарештували в Лондоні після того, як Еквадор видав його британським правоохоронцям. Британський суд санкціонував арешт після того, як Ассанж порушив умови звільнення під заставу в 2012 році. За це 1 травня 2019 року Ассанжа засудили до 50 тижнів позбавлення волі.

Засновник Wikileaks намагався уникнути екстрадиції до Швеції, де проти нього порушили кримінальну справу про зґвалтування й сексуальні домагання. Понад шість років він ховався в еквадорському посольстві в Лондоні.

У 2017 році Ассанж отримав громадянство Еквадору, але влада Великої Британії відмовилася надати йому дипломатичний статус, щоб залишити країну. У травні 2017 року справу Ассанжа в Швеції закрили. Проте британська поліція обіцяла затримати його за порушення місцевих законів, якщо він залишить територію посольства.

Засновник Wikileaks побоювався, що його можуть видати в США, де його звинувачують у розголошенні секретної інформації щодо воєн в Афганістані й Іраку.