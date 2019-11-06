Швеція звинувачує чоловіка у шпигуванні за іранськими вигнанцями

Шведська влада звинувачує чоловіка в шпигуванні на користь Ірану шляхом збирання інформації про іранських вигнанців у Швеції і Європі.

6 листопада прокурори заявили, що 46-річний громадян Швеції та Іраку збирав дані про членів іранської арабської етнічної меншини «під прикриттям». Він нібито представляв арабську онлайн-газету.

За даними слідства, підозрюваний був активним у період між квітнем 2015 року й лютим 2019-го. Він спілкувався з представниками іранської розвідки онлайн чи під час персональних зустрічей, зокрема в Тегерані.

Чоловік відкидає звинувачення. У лютому шведський суд заарештував його. Судові слухання мають розпочатися в листопаді. Воно відбудуться за закритими дверима.

Іранські посадовці наразі не коментували інформацію.

Тегеран неодноразово звинувачували в дискримінації й переслідуванні своєї арабської етнічної меншини в багатій на нафтові запаси провінції Хузестан.