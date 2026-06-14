Швейцарці не підтримали обмеження чисельності населення до 10 мільйонів людей

Громадяни Швейцарії на референдумі 14 червня проголосували проти ініціативи, яка передбачала обмеження чисельності постійного населення країни 10 мільйонами людей. Відповідні результати в неділю оприлюднив федеральний уряд країни.

Згідно з ними, 54,99% тих, хто проголосував, висловилися проти ініціативи, 45,21% – за. Як передає агентство Associated Press, явка склала майже 59%.

Ініціативу висунула найбільша у країні правоконсервативна Швейцарська народна партія. Вона пропонувала не допустити перевищення чисельності населення 10 мільйонів осіб до 2050 року. Якщо цей поріг було б перевищено протягом двох років, влада мала б розірвати угоду про свободу пересування з Європейським Союзом.

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Прихильники ініціативи стверджували, що зростання чисельності населення посилює навантаження на інфраструктуру та ринок житла. Її опоненти застерігали, що обмеження можуть зашкодити економіці та ускладнити відносини Швейцарії з ЄС.

Уряд та парламент країни виступали проти пропозиції, але референдум призначили в лютому після того, як відповідну петицію підписали понад 100 тисяч громадян.

Станом на кінець 2025 року населення Швейцарії становило трохи більше 9 мільйонів людей. Згідно з прогнозом Федерального статистичного управління, до 2055 року воно може зрости до 10,5 мільйонів, головним чином, за рахунок міграції.