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Швейцарці на референдумі підтримали легалізацію одностатевих шлюбів

Новий закон дозволить одностатевим парам одружуватися і всиновлювати дітей

Більшість громадян Швейцарії, за попередніми даними, підтримали на референдумі легалізацію одностатевих шлюбів. За це висловилися понад 64% виборців.

Новий закон дозволить одностатевим парам одружуватися і всиновлювати дітей. Одруженим лесбійським парам також буде дозволено народжувати дітей за допомогою штучного запліднення. Зараз донорською спермою в Швейцарії можуть користуватися тільки гетеросексуальні сім’ї.

Правозахисна організація Amnesty International назвала підсумки голосування «віхою на шляху до рівності», повідомляє агентство Reuters.

Опоненти, зокрема, представники правої Швейцарської народної партії, заявили про своє розчарування підсумками референдуму. На їхню думку, легалізація одностатевих шлюбів негативно позначиться на добробуті дітей і підірве становище сімей, заснованих на союзі між чоловіком і жінкою.

Міністр юстиції Швейцарії Карін Келлер-Саттер повідомила на брифінгу, що нові правила, швидше за все, набудуть чинності 1 липня наступного року.

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