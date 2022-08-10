Після звіту Amnesty International щодо України звільнився один з засновників організації в Швеції – ЗМІ

Співзасновник шведської Amnesty International, письменник Пер Вестберг оголосив, що залишає організацію через останній звіт Amnesty International щодо України. Про це повідомляють видання Svenska Dagbladet та Expressen.

«Я є (в організації – ред.) вже майже шістдесят років. З важким серцем через заяви Amnesty щодо війни в Україні я закінчую свою тривалу і плідну співпрацю», – цитує Вестберга видання Expressen.

За його словами, на початку свого існування організація працювала над звільненням політв'язнів, однак «поступово, часом суперечливо, розширила свій мандат».

У 1964 році Вестберг був співзасновником шведського відділу Amnesty International.

4 серпня міжнародна правозахисна організація Amnesty International у новій доповіді заявила, що українські військові наражають на небезпеку мирне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в житлових районах, у тому числі в школах і лікарнях, під час оборони від повномасштабного російського вторгнення.

Українська влада, військові, Офіс омбудсмена і громадськість назвали звіт несправедливим, маніпулятивним та таким, що надає більшу перевагу діям країни-агресора.

В українському офісі Amnesty International заявляли, що «звіти» такого характеру є справою окремої команди – Департаменту реагування на кризи. А директорка українського офісу організації Оксана Покальчук ввечері 5 серпня повідомила про рішення звільнитися з обійманої посади.

У Міноборони заявили, що Україна відкрита до розслідувань в питанні дотримання законів і звичаїв війни, але міжнародні організації мають насамперед вимагати зупинити збройну агресію Росії.

Генсекретарка Amnesty International Агнес Каламар після критики на адресу організації заявила, що «українські та російські тролі атакують розслідування», але це «не послабить нашу неупередженість і не змінить фактів».