Швеція оголосила про надання пакету допомоги для «підтримки стійкості українських жінок»

Уряд Швеції оголосив про виділення понад 71 мільйона шведських крон у 2026 році для «підтримки стійкості українських жінок».



Як повідомила 10 березня пресслужба шведського уряду, кошти будуть розподілені між Фондом ООН у сфері народонаселення (UNFPA) та Програмою ООН з гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки) з акцентом на гуманітарну діяльність.



«Українські жінки були основою стійкості країни з першого дня повномасштабного вторгнення Росії. Сьогодні, у Міжнародний жіночий день, я хочу, щоб українські жінки та дівчата відчували підтримку Швеції», – заявив міністр міжнародного співробітництва та торгівлі Бенджамін Дуса.



Швецька міністр гендерної рівності Ніна Ларссон зазначила, що

гендерна рівність – це також питання оборони та безпеки. За її словами, підтримка жінок України – «це не лише наш обов’язок, а й моральний імператив».

Читайте також: «Я бачила свою роль в ЗСУ». Історія матері 4 дітей, яка рятує поранених на фронті

Уряд Швеції інформує, що запланована підтримка сприятиме психосоціальній підтримці жінок та дівчат, покращенню материнської допомоги та захисту сексуального та репродуктивного здоров’я та прав жінок. Наприклад, підтримка Фонду народонаселення ООН (UNFPA) охоплює понад 8,9 мільйона людей через його 153 гінекологічні клініки, 27 мобільних відділень репродуктивного здоров’я, три мобільні пологові відділення та 104 медичні заклади.

З початку повномасштабного вторгнення Росії Швеція надає Україні військову та гуманітарну підтримку. Стокгольм оцінює загальну суму наданої Україні допомоги в близько 130 мільярдів шведських крон.



