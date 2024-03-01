Швейцарія приєдналася до останнього пакету санкцій ЄС проти РФ

Швейцарія приєдналася до 13-го пакету санкцій Євросоюзу (ЄС), ухваленого у відповідь на продовження військової агресії Росії проти України.

Як повідомляє пресслужба Федеральної ради Швейцарії, заходи набудуть чинності о 18:00 1 березня.

Берн розширив швейцарські санкційні списки, включивши до них ще 106 фізичних і 88 юридичних осіб.

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Також Швейцарія запровадила додаткові торговельні санкції, «щоб надалі перешкоджати Росії купувати важливі для промисловості товари і технології для російської армії».

«Ці заходи додають 27 суб’єктів під заборону на експорт товарів подвійного призначення та товарів, які можуть сприяти військовому та технологічному розвитку Росії. Також розширено перелік товарів, які потрапляють під заборону на експорт: наприклад, тепер заборонено продаж і експорт до Росії комплектуючих, які використовуються при розробці та виробництві безпілотників», – йдеться у повідомленні.

23 лютого ЄС затвердив 13-й пакет санкцій проти Росії. Пакет передбачає санкції проти 106 людей та 88 юридичних осіб, «відповідальних за підрив чи загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України».

Пріоритетними для обмежень є військова та оборонна галузі Росії та причетні до постачання туди ракет від КНДР, а також відповідальні за депортацію та військове «перевиховання» українських дітей.

Серед підсанкційних компаній є такі, що розташовані в третіх країнах (Індія, Шрі Ланка, Китай, Сербія, Казахстан, Таїланд, Туреччина) і допомагали Росії обходити санкції. Інші – російські компанії, причетні до розробок та постачання електронних компонентів для російського оборонно-промислового комплексу.