Головного підозрюваного в організації вбивства «Сармата» залишили під вартою

Запорізький апеляційний суд залишив без задоволення апеляційні скарги головного підозрюваного в організації вбивства бердянського активіста, учасника бойових дій на Донбасі Віталія «Сармата» Олешка – Михайла Сігіди. Таким чином, він залишиться під вартою до 20 січня. Рішення суду набуло чинності з моменту його оголошення і не підлягає касації. Про це повідомила кореспондентка Радіо Свобода із зали суду.

Адвокати Михайла Сігіди клопотали про зміну йому запобіжного заходу з тримання під вартою на м’якший: домашній арешт або звільнення з-під варти. Натомість сторона обвинувачення заперечувала проти цього, заявляючи про можливі ризики для розслідування.

​У суді прокурор Антон Купенко зазначив: слідство встановило, що в день вбивства Олешка з готелю було видалено записи відеоспостереження за три дні – саме за той час, упродовж якого там проживали підозрювані.

«Органом досудового розслідування встановлено, що через півгодини після скоєння вбивства Олешка з готелю «Євро» невідомими особами було видалено три дні запису. А це саме три дні запису, коли підозрювані мешкали у вказаному готелі під час підготовки злочину відносно Олешка…. Невідомо, за чиєю вказівкою це зроблено. Але є ризик знищення доказів у справі», – заявив він.

​Крім того, прокурор також додав, що в цій справі було допитано одну особу, яка побоюється за свою безпеку – тому до неї були вжиті спеціальні засоби захисту. Наразі її ім’я не розголошується.

За даними прокуратури, досудове розслідування «встановило ланку» між усіма підозрюваними у вчиненні злочину.

За інформацією журналістів, після оголошення рішення суду Михайла Сігіду мають повернути із Запоріжжя до Харківського СІЗО.

А його адвокати вже заявили, що планують звернутися до Європейського суду з прав людини.

Віталія Олешка вбили в Бердянську Запорізької області вдень 31 липня 2018 року на території готелю, що належить його родині: невідомий зайшов на територію готелю і здійснив два постріли. За підозрою у вбивстві «Сармата» спочатку було затримано п’ятьох осіб –​ чотирьох з них біля Василівки Запорізької області.

У грудні 2018 року було затримано шостого підозрюваного в причетності до вбивства Олешка – бізнесмена з Дніпра Євгена Бродського – в аеропорту Харкова при спробі перетнути кордон. За версією поліції, він може бути одним із замовників. Сам Бродський під час обрання йому запобіжного заходу у суді заявляв, що не був знайомий з Олешком.

Керівництво Національної поліції заявляло, що вбивство «Сармата» було замовним. Розглядається декілька версій вбивства.

У вересні 2018 у Нацполіції відзвітували: «виконавець дав свідчення щодо замовника, його встановлено і шукають».

У квітні 2018 року Віталій «Сармат» Олешко організував у Запоріжжі мітинг проти голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля. Учасники акції звинувачували посадовця у занедбанні Молочного лиману, де минулого року внаслідок несвоєчасного очищення русла лиману стався масовий замор риби.

Окрім того, активісти заявляли, що на ремонт дороги Василівка – Енергодар виділили півмільярда гривень, проте ремонт так і не відбувся.

Віталій «Сармат» Олешко також неодноразово публічно виступав з критикою роботи бердянської міської влади.