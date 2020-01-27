SIPRI: Китай обігнав Росію і став другим виробником зброї в світі після США

Експертам Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI) вперше вдалося проаналізувати обсяги виробництва зброї китайськими компаніями. З’ясувалося, що в 2017 році чотири компанії з Китаю продали зброї на 16,4 мільярда доларів більше, ніж десять найбільших російських конкурентів. У результаті Китай став другою країною світу з виробництва озброєнь після США, йдеться в доповіді.

Як пишуть експерти інституту, доповідь дає «найбільш повну на сьогоднішній день картину виробництва зброї китайськими компаніями»: раніше оцінити обсяги було неможливо через брак даних. Однак фахівці вивчили показники чотирьох китайських компаній за 2015-2017 роки, про які доступна «надійна фінансова інформація» на тлі виходу на біржу.

У SIPRI підкреслили, що в 2017 році до 20 найбільших виробників зброї входили 11 американських, шість європейських і три російські компанії. Якби рейтинг складався зараз, то всі чотири китайських компанії увійшли б до двадцятки, при цьому три з них – у першу десятку.

Сукупний обсяг продажів озброєнь чотирьох китайських компаній в 2017 році склав 54,1 мільярда доларів. У SIPRI вважають, що китайські компанії можуть занижувати свої показники.

Таким чином, за даними SIPRI, Росія опустилася на третє місце в світі з виробництва зброї. У грудні інститут повідомляв, що в 2018 році обсяг продажів російських компаній знизився до 36,2 мільярда доларів – 8,6 відсотків від загального обсягу в світі. США продали зброї і надали військові послуги на 246 мільярдів доларів (59 відсотків від загального обсягу продажів).