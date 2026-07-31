У «Скелі» підтвердили, що поповнення новобранцями полку призупинили

425-й окремий штурмовий полк «Скеля» підтвердив, що поповнення новобранцями полку поставили на паузу. Про це повідомляють агенція «Інтерфакс» та видання «Українська правда».

«Ми розуміємо, чому це сталося. Генеральний штаб розпочав перевірку комплектування військових частин та справедливості розподілу людей загалом у ЗСУ», – зазначив начальник відділення комунікацій полку Олексій Братущак.

У «Скелі» зазначили, що вітають таку ініціативу та готові зі свого боку «всебічно допомагати та реагувати на виклики, які стоять перед військом на сучасному етапі».

Окремо Братущак зауважив, що 425-й ОШП «Скеля» є одним із учасників програми дроно-штурмових підрозділів.

«Станом на кінець липня полк входить у TOП-20 підрозділів Сил оборони за кількістю уражених цілей засобами безпілотних систем. Ми системно займаємося впровадженням інновацій та технологій у штурмові дії, що дозволяє менше задіювати людей та берегти життя військовослужбовців», – додав він.

Раніше видання УП з посиланням на співрозмовників у чотирьох штурмових полках повідомило, що штурмові полки Сухопутних військ отримали розпорядження новопризначеного головнокомандувача Збройних сил України Михайла Драпатого про призупинення поповнення людьми з 26 липня.

Генштаб ЗСУ 29 липня заявив, що командування перевіряє процес комплектування військових частин та справедливості розподілу людей у ЗСУ.

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У червні 425-й окремий штурмовий полк «Скеля» опинився у центрі скандалу через розслідування журналістів щодо можливого насильства над військовослужбовцями і небойових втрат у підрозділі. У полку проходять перевірки, тривають розслідування.

30 липня суд у Кропивницькому взяв під варту без права внесення застави двох військовослужбовців медичної роти полку «Скеля», яких підозрюють у катуванні побратимів. Вони звинувачення відкидають.

Командування полку «Скеля» 29 липня засудило «негативні прояви» серед військовослужбовців, висловивши переконання, що їм немає місця в українському війську:

«Ми не заперечуємо, що в підрозділі можуть існувати окремі проблеми. Але ми їх не приховуємо і не толеруємо. Кожен конкретний факт має бути ретельно перевірений, винні – встановлені та притягнуті до відповідальності відповідно до закону».



