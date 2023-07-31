«Слуга народу» Холодов написав заяву про складання депутатських повноважень після розслідування «Схем»

Народний депутат від «Слуги народу» Андрій Холодов написав заяву про складання повноважень. Про це 31 липня повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, який опублікував у фейсбуці фото заяви від імені Холодова. Напередодні журналісти проєкту «Схеми» (Радіо Свобода) повідомили, що нардеп виїхав з України у січні 2023 року і з того часу не повертався – не відвідував засідання парламенту та не голосував.

«До Верховної Ради України надійшла заява від народного депутата України Холодова А.І. про складання повноважень народного депутата України. Заява буде розглянута на найближчому пленарному засіданні», – повідомив на своїй сторінці у Facebook спікер парламенту Руслан Стефанчук.

Раніше «Схеми» повідомили, що Андрій Холодов перебуває з сім’єю за кордоном, зокрема на Кіпрі, де має родинний маєток. Також журналісти з’ясували, що нардеп за кордоном розбудовує сімейний бізнес – його дружина стала співвласницею салону краси у Відні.

Сам Андрій Холодов так і не відреагував на розслідування «Схем» і не відповів на дзвінки, повідомлення і запит.

Президент Володимир Зеленський раніше критикував виїзди народних депутатів і високопосадовців за кордон. У зверненні 27 липня він заявив (після новини щодо закордонного відпочинку нардепа Юрія Арістова): «Вважаю, що скажу зараз теж справедливо: кожен намір будь-якого посадовця кудись поїхати за кордон, будь-якого депутата варто перевіряти до секунди. Якщо хтось дуже хоче відпочити від роботи на державу, то держава від таких осіб теж відпочине».

Андрій Холодов не вперше надовго виїжджає та пропускає засідання парламенту – раніше «Схеми» повідомляли, що «слуга народу» перед закриттям авіасполучення через пандемію Covid виїхав «карантинити» на Кіпр і не повертався навіть після звернення президента Володимира Зеленського до українських громадян із закликом повернутися в країну найближчим часом через закриття кордонів.

Також у вересні 2022 року журналісти УП зустріли нардепа Холодова у Відні, біля родинного маєтку. Тоді у коментарі Холодов зазначив, що перебуває у Відні «з особистих причин». У «Слузі народу» заявляли, що Холодов вирушив за кордон зі «гуманітарною місією».

Раніше «Схеми» зафільмували Андрія Холодова в родинному маєтку на Кіпрі, що зрештою вивело журналістів на стосунок родини депутата до столичного тютюнового бізнесу. Сам Холодов публічно заперечував, що має якісь інтереси у торгівлі цигарками.