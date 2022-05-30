Окупанти почали вивозити метал із Маріуполя російськими суднами – «Схеми»

Окупанти почали вивозити метал із порту Маріуполя російськими суднами – про це свідчить супутниковий знімок Planet Labs, який є у розпорядженні «Схем» (Радіо Свобода).

Вантажне судно «RM-3» прибуло 28 травня і стало біля одного з причалів порту, де зазвичай завантажують метал. У російських ЗМІ повідомляють, що вантаж вивозять до російського міста Ростов-на-Дону, нібито «за домовленостями», укладеними до початку повномасштабного вторгнення, яке в РФ продовжують називати «спецоперацією».

Водночас у коментарі «Схемам» керівництво порту спростувало цю інформацію, заявивши, що метал належить «Метінвесту». У компанії Ріната Ахметова також повідомили журналістам, що не давали жодних розпоряджень до відправки їхньої продукції в Росію.



28 травня супутник Planet Labs зафіксував вантажне судно біля одного з причалів тимчасово окупованого порту Маріуполя, де зазвичай відвантажують метал.



Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко також виклав у свій телеграм-канал фотографії судна, на якому видно його назву – «RM-3».

Журналісти «Схем» встановили, що воно належить російській компанії «Река-Море» з місцем реєстрації у Ростові-на-Дону. Власник компанії – бізнесмен Геннадій Арустамов. Він також є власником чотирьох інших компаній, пов'язаних із річковим і морським транспортуванням вантажів: «БОФ-РМ», «Вэлс», СК «Река-Море» та «РМ-Брокер».



За даними Marine Traffic, судно «RM-3» вийшло з порту Ростова-на-Дону 26 травня, а 27 травня неподалік міста Таганрог вимкнуло свій радар. Вранці 28 травня судно прибуло до Маріуполя, де почалося завантаження.

Російське державне медіа «Звезда» повідомило, що на судно завантажать металолом, який відправлять до Ростова-на-Дону, нібито «за договором», укладеним до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.



У коментарі журналістам «Схем» директор ДП «Маріупольський морський торговельний порт» Ігор Барський спростував цю інформацію. За його словами, власник вантажу – компанія Ріната Ахметова «Метінвест».



«Ми вже побачили, що на це судно вантажать продукцію Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча (власник – компанія «Метінвест» – ред.), а саме рулони металу та металопрокат», – повідомив Ігор Барський.



У «Метінвесті» зазначили, що жодних розпоряджень на завантаження продукції на російське судно компанія не давала.



Раніше Барський, а також представники міської ради Маріуполя повідомляли, що окупанти можуть почати вивозити метал із Маріуполя невеликими партіями за допомогою порівняно невеликих суден. «RM-3» якраз підпадає під опис такого судна, оскільки може транспортувати трохи більше ніж дві тисячі тонн вантажу, згідно з даними Marine Traffic.



За інформацією місцевої влади, відновити повноцінну роботу порту Маріуполя окупанти поки не змогли, і глибоководний вихід із порту, де зможуть пройти великі судна залишається заблокованим.



У компанії «Метінвест» Ріната Ахметова, якій належить переважна більшість продукції в окупованому порту, раніше також розповіли, що окупанти можуть почати вивозити метал у міста Росії та АР Крим, серед яких були названі Ростов, Севастополь, Таганрог та інші. За інформацією компанії, у подальшому вкрадену продукцію можуть почати продавати у країни Африки та Азії, що не підтримують санкційну політику проти Росії.



Російське державне агентство ТАСС із посиланням на окупаційну адміністрацію порту повідомило, що станом на ранок 30 травня завантаження судна «РМ-3» завершилось. У цьому ЗМІ також повідомили, що «планується відправка другого судна» – орієнтовно 2-3 червня. Воно також має вивезти метал, ймовірно, до Ростова-на-Дону. Про яке саме судно йдеться – поки невідомо.



«Схеми» вже інформували, що в тимчасово окупованому порту Маріуполя перебуває шість цивільних транспортних суден, які належать різним іноземним компаніям і можуть бути використані окупантами для вивезення зерна й металу. Наразі всі вони залишаються на своїх місцях.