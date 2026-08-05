Одні з найбільших українських мереж ломбардів і «мікрофінок» мають зв’язки з Росією – «Схеми»

Одна з найбільших мікрокредитних організацій в Україні Miloan та її «сестринська» мережа ломбардів «Благо» мають зв’язки з Росією. Про це йдеться у розслідуванні «Схем» (Радіо Свобода).

Кінцевим бенефіціарним власником обох бізнесів є українець Родіон Бутко. При цьому, обидва ці бізнеси – мікрокредитний і ломбардний – родина Бутків розвивала і в Росії, і як з’ясували журналісти, після початку повномасштабного вторгнення російські активи переписали на багаторічного менеджера й давнього знайомого родини Володимира Дубровського та пов’язаних із ним осіб. Ломбарди під брендом «Лига» працюють у Росії й на окупованих територіях – зокрема, майже 30 відділень мережа має в окупованому Криму.

Окрім того, журналісти встановили, що до ради директорів швейцарської компанії Bredley CH AG, через яку Бутко володіє українською мікрокредитною мережею Miloan і ломбардами «Благо» – входить громадянка Росії Катерина Таттерсалл (у дівоцтві – Баранова). Як випливає з реєстраційної справи ТОВ «Мілоан», Таттерсалл активно долучена до функціонування українського бізнесу Бутка: саме вона своїм особистим підписом візує реєстраційні дії компанії в Україні. При цьому, вона їздила до Росії і після початку повномасштабного вторгнення. Батько Катерини Таттерсалл працює на керівній посаді в російському інституті ядерної фізики, що входить до складу підсанкційного «Курчатовського інституту» і бере активну участь в оснащенні російської армії, встановили «Схеми» (Радіо Свобода). Ним керує Михайло Ковальчук, якого разом із братом Юрієм у медіа називають одними із найближчих друзів президента РФ Володимира Путіна.

У швейцарській компанії Родіона Бутка заперечили, що він або його компанії контролюють бізнес у Росії, але відмовилися прокоментувати наведені журналістами факти, як і залишили без відповіді запитання про російське громадянство та зв’язки з Росією Катерини Таттерсалл.

У всіх документах компанії Таттерсалл зазначена як громадянка Швейцарії. Та, як встановили «Схеми», вона зберігає ще одне громадянство – російське. Дані про це журналісти відшукали у витоках із російських баз даних і верифікували за допомогою офіційних ресурсів РФ: порталу «Госуслуги», де її паспорт значиться дійсним, та Федеральної податкової служби, яка обліковує цей паспорт у прив’язці до російського податкового номера.

Більше того, за даними журналістів, Таттерсалл навідувалася до Росії і після початку повномасштабного вторгнення: у серпні 2022 року вона летіла з аеропорту Стамбула до Санкт-Петербурга – саме за російським закордонним паспортом, виданим у січні 2021 року.

У Санкт-Петербурзі живе її батько – Ігор Баранов. Зв’язок дочки з батьком простежується, зокрема, через користування Таттерсалл номером телефону батька для реєстрації на російських сайтах. Баранов працює помічником директора Петербурзького інституту ядерної фізики, що входить до складу національного дослідницького центру «Курчатовський інститут».

«Курчатовський інститут» допомагає Росії у війні проти України – зокрема, розробляючи системи навігації для крилатих ракет Х-101 та «Іскандер», – і перебуває під санкціями США й України ще з початку повномасштабного вторгнення. Керує установою російський науковець Михайло Ковальчук: у медіа його і його брата Юрія називають найближчими друзями Володимира Путіна. Нещодавно Ковальчук запропонував випробувати ядерну зброю, щоб «налякати Захід».

Miloan працює на українському ринку понад 10 років і входить до першої десятки мікрокредитних організацій із найбільшим доходом: за 2025 рік він склав 1,6 мільярда гривень, чистий прибуток – 65 мільйонів гривень.

Журналісти звертають увагу на те, що наявність в особи російського громадянства – сама по собі ознака небездоганної ділової репутації, це передбачено положенням Національного банку, яким регулюється діяльність надавачів фінансових послуг. Причому така оцінка має «ефект доміно»: вона переходить і на компанії, в яких ця особа є керівником або власником. «Тобто якщо Нацбанк визнає ділову репутацію Катерини Таттерсалл небездоганною, небездоганною може стати й репутація Bredley CH AG, а слідом – і ТОВ «Мілоан». Для мікрокредитної компанії це підстава втратити ліцензію», – йдеться в розслідуванні.

Окрім мікропозикового бізнесу, Родіон Бутко володіє в Україні мережею ломбардів «Благо», яка налічує майже 200 філій у 84 містах України і, як йдеться на офіційному сайті, має понад три мільйони клієнтів. До жовтня 2022 року мажоритарним власником цього бізнесу був батько підприємця Анатолій Бутко – через низку офшорних юрисдикцій, однією з яких є кіпрська BLG Aurum Limited.

Та сама кіпрська фірма виступала власником і російської компанії ООО «Благо кредит», яка працювала під брендом «Лига».

Зі складу її засновників BLG Aurum Limited вийшла лише в серпні 2023-го – на другому році повномасштабної війни. Новим власником російських ломбардів став Володимир Дубровський, який, за даними реєстру юридичних осіб РФ, є громадянином Росії, а також має українське громадянство.

Як встановили «Схеми», Дубровський давно знайомий із родиною Бутків. Із 2010 року він протягом 12 років очолював компанію «Прогрес Рл», якою володіли Анатолій і Родіон Бутки, а в фірмі «Берег-Індастрі» був співзасновником разом з Анатолієм Бутком – від заснування у 2010-му і до березня 2023 року. Дотичний Дубровський був і до мікрокредитного бізнесу: у 2017 році саме він як представник бенефіціарного власника, кіпрської Timet Limited, підписав оновлений статут ТОВ «Мілоан». Журналісти також відшукали світлину з полювання в Болгарії, де Дубровського видно в компанії Родіона Бутка, а дружина Бутка Альона, яка має російське громадянство, і Дубровський, згідно з витоками з баз даних за 2023 рік, вказували місцем реєстрації одну й ту саму адресу – квартиру на околиці Москви.

Співвласником ООО «Благо кредит» (згодом перейменованої на ООО «Простое решение») Дубровський залишався щонайменше до жовтня 2025 року. Далі його частка перейшла до громадянина РФ Миколи Коробкова, який іще з 2019-го – тобто з часів, коли бізнесом володів батько Родіона Бутка, – працював у цій же фірмі начальником відділу розвитку. Неафілійований із бізнесом Бутка власник з’явився в компанії лише у травні 2026 року, коли її переписали на громадянина Киргизстану Мухаммеда Сулайманова.

Втім, як встановили «Схеми», нині російський ломбардний бізнес функціонує вже через іншу компанію – ООО «Ломбард Лига Кредит». Її зареєстрував той-таки Володимир Дубровський у Москві у квітні 2022 року, тобто ще тоді, коли був серед співзасновників українського бізнесу разом із Бутком. Саме ця фірма тепер володіє всіма товарними знаками «Лига» і здійснює операційну діяльність під цим брендом. На своєму сайті компанія зазначає, що працює й на окупованих територіях: у Криму вона має майже 30 відділень.

За схожим сценарієм, як з’ясували журналісти, змінювався власник і в російському мікрокредитному бізнесі родини. Споживчі позики без застави, як ідеться на сайті ломбардів «Лига», видає компанія ООО МКК «Траст Альянс», власником якої тривалий час був той самий кіпрський офшор BLG Aurum Limited. У серпні 2023-го фірма перейшла до Володимира Дубровського, а у квітні 2026-го – до Володимира Щербини. Як встановили «Схеми», Щербина є батьком дружини Дубровського, тобто його тестем: за даними про перетини кордону, у червні 2023 року чоловіки здійснювали спільні перельоти разом із родинами.

«Схеми» звернулися із запитами до Родіона Бутка, Володимира Дубровського, Володимира Щербини і Катерини Таттерсалл. Зокрема, у Бутка журналісти запитали, чи відомо йому, що членкинею ради директорів компанії, якою він володіє, є громадянка РФ, чи зберігає він контроль над мікрокредитним і ломбардним бізнесом у Росії та що пов’язує його з Дубровським.

Відповідь надійшла на бланку його швейцарської компанії Bredley CH AG. Там заперечили, що Родіон Бутко і його компанії контролюють бізнес у РФ, та зазначили що ними «не приймалось участі (прямо та/або опосередковано) в управлінні будь-якою юридичною особою, фактично розташованою на території країни-агресора, в тому числі зазначеними в запиті, не отримувалось доходів (дивідендів, тощо) від діяльності таких юридичних осіб, та не може бути надано інформацію про діяльність цих юридичних осіб. Будь-яка інформація, що міститься в проаналізованих вами джерелах, яка нібито свідчить про інше, є хибною, «надуманою» та цим спростовується».

При цьому у компанії не прокоментували по суті наведені журналістами факти про зв’язки родини Бутка із бізнесом у Росії, як і залишили без відповіді запитання про російське громадянство та зв’язки з Росією Катерини Таттерсал. «Ми утримуємося від детальних коментарів, щоб уникнути виривання фраз із контексту», – йдеться у листі від Bredley CH AG.

Таттерсал, Дубровський і Щербина не відповіли на запити редакції до публікації.

У червні 2026 року Національний банк вніс зміни до положення, яким регулюється діяльність надавачів фінансових послуг: якщо регулятор встановить, що компанія або її власники впливають на управління чи діяльність юридичних осіб – резидентів держави-агресора, ділову репутацію такої компанії можуть визнати небездоганною, а це може призвести до відкликання ліцензії.

«Схеми» звернулися до Нацбанку з переліком віднайдених фактів. Там відповіли, що аналізують зміни у структурі власності активів, які належали Родіону Бутку в РФ «з метою отримання інформації, зокрема щодо факту здійснення Родіоном Бутком впливу на управління чи діяльність юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством РФ, а також характеру такого впливу та обставин відчуження активів Бутка в Росії».

«Якщо інформація щодо наявності в Родіона Бутка, надавачів небанківських фінансових послуг, що належать Родіону Бутку, а також їх власників істотної участі та керівників ознак небездоганної ділової репутації, що походять із зв’язків із РФ, підтвердиться, Національний банк матиме правові підстави для визнання їх ділової репутації небездоганною та застосування надалі до цих надавачів небанківських фінансових послуг заходів впливу, зокрема у вигляді відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії, ломбарду», – йдеться у відповіді НБУ.