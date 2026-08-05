Miloan та «Благо»: як провідні гравці фінансового ринку України пов'язані з Росією (розслідування)

Ринок мікрокредитування – один із наймасовіших сегментів української фінансової системи. Це переважно невеликі «позики до зарплати», які небанківські фінансові установи видають онлайн за лічені хвилини й під мінімальні вимоги, компенсуючи ризики надвисокими ставками.

Повномасштабне вторгнення оголило проблему цього ринку – присутність у ньому гравців, пов'язаних із країною-агресором. У липні 2024 року журналісти проєкту «Схеми» (Радіо Свобода) опублікували розслідування про російське громадянство власників великої мережі мікрокредитних організацій «Просто Позика» та «Тайм Кредит» – подружжя Манучарових, чий син нині є депутатом підконтрольного Кремлю парламенту Криму від «Єдиної Росії». Після виходу розслідування Національний банк України анулював ліцензії цих компаній – вони припинили роботу.



Мікропозики не лише нерідко заганяють клієнтів у боргову яму, але роблять їх «вербувально вразливими» – такі люди стають легкою мішенню для російських спецслужб, зокрема для вчинення диверсій в українському тилу. Про це б’ють на сполох фінансові експерти, докази цьому наводять правоохоронці. Один з останніх гучних випадків – теракт у Львові в лютому цього року, який забрав життя двох людей і поранив 25. За даними СБУ, жінка, яка вчинила його на замовлення російських спецслужб, мала борги по кредиту на 60 тисяч гривень.

Тож «Схеми» вирішили ретельніше придивитися до зв'язків головних гравців українського ринку мікропозик із Росією. Увагу журналістів привернула компанія під назвою Miloan та її «сестринська» мережа українських ломбардів «Благо». У керівній ланці цих бізнесів працює громадянка РФ Катерина Таттерсалл (в дівоцтві – Баранова), донька топпосадовця російського ядерного інституту, яким керує Михайло Ковальчук, людина з найближчого кола президента РФ Володимира Путіна. А родина власника мережі, громадянина України Родіона Бутка, свій бізнес в Росії переписала на пов'язаних осіб – там він і досі працює, зокрема і в окупованому РФ Криму.

У відповіді на запит Радіо Свобода у власника заперечують контроль над бізнесом у Росії. А от прокоментувати наведені журналістами факти про пов’язаність родини Бутка із новими власниками – відмовились, як і залишили без відповіді запитання про російське громадянство та зв’язки з Росією Катерини Таттерсал.

Національний Банк України у відповіді журналістам повідомив, що наразі перевіряє бізнеси Бутка на предмет зв'язків з країною-агресором.

Miloan

Miloan – мікрофінансова організація, яка працює на українському ринку понад 10 років. Компанія входить до першої десятки рейтингу серед організацій із найбільшим доходом: за 2025 рік він склав 1,6 мільярда гривень, чистий прибуток – 65 мільйонів гривень.

Одноосібним власником Miloan – через ще одну українську фірму та швейцарську компанію – є громадянин України Родіон Бутко. Нині він зареєстрований та мешкає в Італії.

Материнська компанія, через яку Бутко володіє своїм українського бізнесом, – швейцарська фірма Bredley CH AG, він також є головою ради директорів цієї фірми. Та донедавна цю посаду обіймала Катерина Таттерсалл – нині вона продовжує зберігати управлінські функції як членкиня ради директорів Bredley CH AG.

Саме Катерина Таттерсалл зокрема і привернула увагу журналістів.

Таттерсалл, як випливає з реєстраційної справи ТОВ «Мілоан», активно долучена до функціонування українського мікрокредитного бізнесу Родіона Бутка: саме вона візує реєстраційні дії української компанії своїм особистим підписом.

У всіх документах компанії зазначено, що Катерина Таттерсалл – громадянка Швейцарії. Та, як встановили «Схеми», вона зберігає ще одне громадянство – російське. Дані про це журналісти відшукали у витоках із російських баз даних і верифікували за допомогою офіційних ресурсів РФ: порталу «Госуслуги», де паспорт Таттерсалл значиться дійсним, та Федеральної податкової служби, яка обліковує її російський паспорт у прив'язці до податкового номера платника податків РФ.

Більше того, Таттерсалл навідувалася до Росії і після початку повномасштабного вторгнення: у серпні 2022 року вона літала до Санкт-Петербурга з аеропорту Стамбула в Туреччині саме за російським закордонним паспортом, виданим у січні 2021-го року.

Батько – в ядерному інституті друга Путіна

У Санкт-Петербурзі живе батько Катерини Таттерсалл (у дівоцтві – Баранової) – Ігор Баранов. Зв'язок доньки з батьком простежується, зокрема, через користування Таттерсалл номером телефону батька для реєстрації на російських сайтах.

Баранов, як встановили «Схеми», працює на топпосаді у стратегічній для Росії галузі – він помічник директора Петербурзького інституту ядерної фізики, що входить до складу національного дослідницького центру «Курчатовський інститут». А ось його вітають з ювілеєм на сайті інституту.

«Курчатовський інститут» є центром наукових розробок і допомагає Росії у війні проти України – зокрема, розробляючи системи навігації для крилатих ракет Х-101 та «Іскандер». Установа перебуває під санкціями США та України ще з початку повномасштабного вторгнення.

Керує нею російський науковець Михайло Ковальчук – у медіа його та його брата Юрія називають найближчими друзями президента РФ Володимира Путіна. Нещодавно Михайло Ковальчук запропонував випробувати ядерну зброю, щоб «налякати Захід».

При цьому, наявність в особи російського громадянства – сама по собі є ознакою небездоганної ділової репутації за критеріями Національного банку України. Це передбачено положенням, яким НБУ регулює діяльність надавачів фінансових послуг. За законом така оцінка має «ефект доміно», тобто переходить від людини і на компанії, в яких ця особа є керівником або власником.

Таким чином, якщо Нацбанк визнає ділову репутацію Катерини Таттерсалл небездоганною, то небездоганною може стати й репутація швейцарської Bredley CH AG, до керівного органу якої вона входить. А слідом – і репутація ТОВ «Мілоан», яким Bredley CH AG володіє.

Відповідно до норм Закону України «Про фінансові послуги», для мікрокредитної компанії це підстава втратити ліцензію.

«Схеми» звернулися із запитом до Катерини Таттерсалл з проханням прокоментувати наявність в неї громадянства РФ, а також потенційні наслідки цього для компанії Bredley CH AG, членом ради директорів якої вона є. Редакція очікує на відповідь і опублікує її, як тільки отримає.

Ломбарди «Благо»: бізнес в Україні та Росії

Окрім мікропозикового бізнесу, Родіон Бутко володіє в Україні відомою мережею ломбардів «Благо», яка налічує майже 200 філіалів у 84 містах України та, як йдеться на офіційному сайті, має понад 3 мільйони клієнтів. До жовтня 2022 року мажоритарним власником цього українського бізнесу був батько бізнесмена – Анатолій Бутко через низку офшорних юрисдикцій, однією з яких є кіпрська фірма BLG Aurum Limited.

Ломбардний бізнес Бутків розвивався не лише в Україні, а й у Росії. Власником російської компанії – ООО «Благо кредит», що працювала під брендом «Лига», – так само виступала кіпрська BLG Aurum Limited. До початку повномасштабного вторгнення Родіон Бутко регулярно навідувався до Росії, про що свідчать витоки з баз даних про перетин кордону РФ.

Зі складу засновників російських ломбардів кіпрська фірма BLG Aurum Limited, якою через ще одну офшорну компанію володів Анатолій Бутко, вийшла лише в серпні 2023-го – на другому році повномасштабної війни. Утім, зв'язок із Бутком компанія, схоже, зберігала.

Новим власником ООО «Благо кредит» (згодом перейменоване у ООО «Простое решение») став Володимир Дубровський – за даними реєстру юридичних осіб РФ, громадянин Росії. Він має також громадянство України і, як встановили «Схеми», давно знайомий із родиною Родіона Бутка.

Упродовж років Дубровський керував в Україні компаніями, якими володіла родина Бутків. Так, за даними Youcontrol, із 2010-го він протягом 12 років очолював «Прогрес Рл» – тоді цією компанією володіли Анатолій та Родіон Бутки. А в іншій фірмі, «Берег-Індастрі», Дубровський та Анатолій Бутко були співзасновниками від самого заснування фірми у 2010 році і аж до березня 2023-го, коли Бутко вийшов зі складу засновників.

Дотичним Дубровський був і до мікрокредитного бізнесу Бутка: наприклад, у 2017 році саме він як представник бенефіціарного власника, тоді ще кіпрської компанії Timet Limited, поставив свій підпис під оновленим статутом ТОВ «Мілоан».

Про неформальні зв'язки між цими особами свідчить і світлина, яку відшукали журналісти, – вона зроблена під час полювання в Болгарії, і в компанії Родіона Бутка на ній можна помітити Володимира Дубровського.

Простежується зв'язок Бутка та Дубровського і через родину. Дружина Родіона Бутка Альона Бутко, яка має російське громадянство, та Дубровський вказували місцем реєстрації одну й ту саму адресу – квартиру на околиці Москви, про що свідчать витоки з баз даних за 2023 рік.

Хто тепер володіє російськими ломбардами?

Співвласником російської ООО «Благо кредит» Дубровський лишався щонайменше до жовтня 2025 року – згодом його частка перейшла до Миколи Коробкова, громадянина РФ. Той іще з 2019-го – тобто з часів, коли цим бізнесом володів батько Родіона Бутка, – працював у цій же фірмі на посаді начальника відділу розвитку.

Неафілійований із бізнесом Бутка власник у компанії з'явився лише у травні 2026 року, коли фірму переписали на громадянина Киргизстану Мухаммеда Сулайманова.

Втім, заглибившись у структуру власності російського бізнесу, «Схеми» встановили: нині ломбардний бізнес функціонує через іншу, новостворену компанію – ООО «Ломбард Лига Кредит». Її зареєстрував вже згаданий Володимир Дубровський у Москві у квітні 2022 року, – тобто ще тоді, коли був серед співзасновників українського бізнесу разом з Родіоном Бутком. Саме вона тепер володіє всіма товарними знаками «Лига» і здійснює операційну діяльність під цим брендом.

На своєму сайті компанія зазначає, що оперує й на окупованих територіях: зокрема, вона здійснює фінансово-господарську діяльність у Криму, де має майже 30 відділень.

Російський мікрокредитний бізнес

У Росії родина Бутка розвивала не тільки ломбардний бізнес, але, як і в Україні, послуги швидкого кредитування – про це у 2019 році в одному з інтерв'ю розповідав сам Родіон Бутко. А на сайті ломбардів «Лига» йдеться, що споживчі позики, але без застави, видає компанія ООО МКК «Траст Альянс». Власником цієї фірми теж впродовж тривалого часу був кіпрський офшор BLG Aurum Limited Анатолія Бутка.

Згодом, як і у випадку з ломбардним бізнесом, в серпні 2023-го новим власником став давній знайомий Бутка – вже згаданий Володимир Дубровський. І вже у квітні 2026-го компанію знову переписали на нового власника – Володимира Щербину.

Володимир Щербина, як встановили «Схеми», це батько дружини Володимира Дубровського, тобто, його тесть. Як свідчать витоки з баз даних при перетин кордону, Дубровський та Щербина здійснювали спільні перельоти разом з родинами у червні 2023-го.

«Схеми» звернулися із запитом до Володимира Дубровського з проханням прокоментувати віднайдені журналістами факти. Також журналісти звернулися і до його тестя Володимира Щербини і чекають на відповідь.

Окремо «Схеми» звернулися за коментарем до Родіона Бутка та запитали, чи відомо йому, що членом ради директорів компанії, якою він володіє, є громадянка РФ, чи досі він зберігає контроль над мікрокредитним та ломбардним бізнесом в Росії та що його пов'язує з Володимиром Дубровським і чи не просив він його зареєструвати цей бізнес на себе.

Відповідь надійшла на бланку його швейцарської компанії Bredley CH AG. Там заперечили, що Родіон Бутко та його компанії контролюють бізнес у РФ, та зазначили що ними «не приймалось участі (прямо та/або опосередковано) в управлінні будь-якою юридичною особою, фактично розташованою на території країни-агресора, в тому числі зазначеними в запиті, не отримувалось доходів (дивідендів, тощо) від діяльності таких юридичних осіб, та не може бути надано інформацію про діяльність цих юридичних осіб. Будь-яка інформація, що міститься в проаналізованих вами джерелах, яка нібито свідчить про інше, є хибною, «надуманою» та цим спростовується».

При цьому у компанії не прокоментували по суті наведені журналістами факти про зв’язки родини Бутка із бізнесом у Росії, як і залишили без відповіді запитання про російське громадянство та зв’язки з Росією Катерини Таттерсалл.

«Ми утримуємося від детальних коментарів, щоб уникнути виривання фраз із контексту», – йдеться у листі від Bredley CH AG.

Реакція Нацбанку

У червні 2026-го року Національний банк вніс зміни до Положення, яким регулюється діяльність надавачів фінансових послуг. Якщо Нацбанк встановить, що компанія або її власники здійснюють вплив на управління чи діяльність інших юридичних осіб резидентів держави-агресора, ділову репутацію такої компанії можуть визнати небездоганною, що може призвести до відкликання ліцензії.

«Схеми» звернулися із запитом до Національного банку України з переліком фактів, які вдалося відшукати журналістам із проханням про коментар.

Там журналістам подякували за здобуту інформацію, та повідомили, що наразі Нацбанк аналізує зміни у структурі власності активів, які належали Родіону Бутку, співпрацюючи над цим із органами спецпризначення «з метою отримання інформації, зокрема щодо факту здійснення Родіоном Бутком впливу на управління чи діяльність юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством РФ, а також характеру такого впливу та обставин відчуження активів Бутка в Росії».

Державний регулятор у листі за підписом заступника голови Нацбанку Дмитра Олійника додав, що в разі офіційного підтвердження таких фактів, справді може йтись про відкликання ліцензій.

«Якщо інформація щодо наявності в Родіона Бутка, надавачів небанківських фінансових послуг, що належать Родіону Бутку, а також їх власників істотної участі та керівників ознак небездоганної ділової репутації, що походять із зв’язків із РФ, підтвердиться, Національний банк матиме правові підстави для визнання їх ділової репутації небездоганною та застосування надалі до цих надавачів небанківських фінансових послуг заходів впливу, зокрема у вигляді відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії, ломбарду», – йдеться у відповіді НБУ.