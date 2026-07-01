Підприємець, у якого «Укрпошта» закуповувала коробки і який має бізнес у Росії та в окупації, отримав вирок – «Схеми»

Власника «Рубіжанського картонно-тарного комбінату», колишнього депутата райради від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Геннадія Мініна визнали винним у колабораційній діяльності. Про це повідомляють «Схеми» (Радіо Свобода) з посиланням на рішення суду, яке отримали від джерел у правоохоронних органах.

Підприємцю призначили покарання – три роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування протягом 10 років без конфіскації майна. Водночас Мініна звільнили від відбування основного покарання з іспитовим строком на один рік через пом’якшувальні обставини - щире каяття, сприяння слідству та перерахування понад мільйона гривень на потреби Сил Оборони України.

Слідство встановило, що у 2021 році його підприємство уклало договір із російським виробником на поставку обладнання вартістю понад 1,1 мільйон євро, а після початку повномасштабного вторгнення, попри встановлену урядом заборону на імпорт товарів з держави-агресора, директор підприємства продовжив співпрацю з Росією.

Раніше про Геннадія Мініна, його родину та бізнес в Україні, РФ і, ймовірно, в окупації, розповіли у спільному розслідуванні журналісти. Зокрема, «Схеми» у співпраці з проєктами «Слідство.Інфо» та KibOrg встановили, що після так званого «приєднання» Володимиром Путіним Донеччини і Луганщини до Росії підприємства Мініна перереєструвалися відповідно до законодавства РФ.

26 червня Чечелівський районний суд міста Дніпра визнав Геннадія Мініна винним у вчиненні кримінального правопорушення за ч.4 111-1 КК України – колабораційна діяльність.

Як йдеться у рішенні суду, під час засідання обвинувачений у повному обсязі визнав вину щодо підприємницької діяльності у взаємодії з державою-агресором і «у скоєному щиро покаявся». Він пояснив, що не мав на меті «завдати шкоди державі», а хотів забезпечити виплату заробітної плати працівникам його підприємства та провадження господарської діяльності, бо бізнес «опинився у скрутному фінансовому становищі внаслідок збройної агресії РФ».

Суд визнав пом’якшувальними обставинами «щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення та перерахування благодійної допомоги для забезпечення діяльності Сил оборони України». Таким чином підприємця звільнили від відбування основного покарання (позбавлення волі) з іспитовим строком на один рік.

У березні 2026 року за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури Мініну повідомили про підозру в пособництві державі-агресору.

За даними слідства, ще у 2021 році підприємство уклало договір із російським виробником на поставку обладнання вартістю понад 1,1 млн євро.

«У межах виконання угоди на рахунки російської компанії було перераховано 810 тисяч євро передоплати. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, попри встановлену урядом заборону на імпорт товарів з держави-агресора, директор підприємства продовжив співпрацю з Росією. Для обходу обмежень підозрюваний залучив білоруську компанію-посередника. Саме на неї оформили поставку обладнання, яке згодом ввезли на територію України транзитом через одну з країн ЄС», – ішлося в повідомленні генпрокурора Руслана Кравченка.

У межах цієї схеми, за даними слідства, російському постачальнику перерахували залишок за договором у розмірі понад 382 тисячі євро.

«Для прискорення поставок підозрюваний також пообіцяв представнику агресора додаткові 92,4 тисячі євро за швидке відвантаження та покриття ПДВ. Таким чином чоловік добровільно та свідомо сприяв отриманню прибутку підприємством держави-агресора, частина якого у вигляді податків надходить до бюджету РФ та використовується для фінансування її збройних сил», – ідеться в повідомленні.

Раніше про Геннадія Мініна, його родину та бізнес в Україні, РФ і, ймовірно, в окупації, розповіли у спільному розслідуванні журналісти. Зокрема, «Схеми» у співпраці з проєктами «Слідство.Інфо» та KibOrg установили, що після так званого «приєднання» Володимиром Путіним Донеччини і Луганщини до Росії, підприємства Геннадія Мініна – «Рубіжанський картонно-тарний комбінат» і «Донмакр» (відповідно до YouControl входить в корпоративну групу РКТК) – перереєструвалися відповідно до законодавства РФ. Про це свідчать внутрішні документи цих підприємств: у них біля прізвища Мініна стоять підписи, схожі на підписи бізнесмена з офіційних сайтів його українських підприємств.

У коментарі журналістам Мінін заперечив, що це його підпис. Відповідно до інформації, наданої проєктом KibOrg, Мінін і його дружина Наталія мають російське громадянство. На це вказують і результати перевірки паспортів на сайті російської податкової служби. Журналісти додатково верифікували це, знайшовши індивідуальні податкові номери Мініних в офіційному реєстрі Федеральної податкової служби РФ. У коментарі Мінін заявив: «Я не громадянин Російської Федерації, я громадянин України».

У розслідуванні журналісти також установили, що родичі Мініна мають бізнес із переробки паперу та виготовлення гофроупаковки в Росії.

Нині в Україні Мінін володіє низкою бізнес-структур, що займаються переробкою паперу та виготовленням картонної упаковки. У тому числі і «Трипільським пакувальним комбінатом» на Київщині, який, за даними модуля аналітики Bi Prozorro, з початку повномасштабного вторгнення уклав із «Укрпоштою» контракти на постачання коробок і ящиків на суму майже 90 мільйонів гривень. Журналісти звернулись до «Укрпошти» з проханням прокоментувати віднайдені факти.