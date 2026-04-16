Сім’я нардепа від «ОПЗЖ» має агрофірму в окупації, яка сплачує мільйони рублів податків у бюджет РФ – «Схеми»

«Схеми» (проєкт Радіо Свобода) виявили агробізнес на окупованій частині Запорізької області, перереєстрований за російськими законами і записаний на родину депутата від нині забороненої «ОПЗЖ» Віталія Борта. Ця діяльність не тільки приносить десятки мільйонів гривень чистого прибутку від торгівлі з російськими компаніями, а й також – мільйони рублів податків у бюджет РФ: за три роки, починаючи з 2023-го, як порахували журналісти – у гривні це близько 12 мільйонів.

Журналісти з’ясували, що співвласниця агрофірми через іншу компанію – близька родичка Борта, рідна сестра дружини нардепа. На прохання журналістів про коментар Віталій Борт поки не відповів. Раніше «Схеми» знайшли у родини нардепа інший бізнес в окупації – а саме, кримську дорожньо-будівельну компанію, яка зводила на півострові транспортні розв’язки для «іміджевих» інфраструктурних проєктів президента РФ Володимира Путіна.

У розслідуванні йдеться про «Агрофірму «Нива» – підприємство, засноване у селі Успенівка Запорізької області в кінці 90-х. У 2023 році, після окупації Успенівки російськими військами, компанію офіційно зареєстрували за законами РФ. І це була не автоматична, а свідома дія – що підтверджують документи з реєстраційної справи «Агрофірми «Нива», яку вдалося дістати «Схемам».

Ще у 2012-му серед її власників – через іншу компанію «Агрофірма «Прогрес» – з’явилась Ольга Борт, дружина Віталія Борта, а до того був – і сам нардеп.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ, у серпні 2022-го, Ольга Борт подарувала 75% частки в «Агрофірмі «Прогрес» – тобто компанії-співзасновниці «Агрофірми «Нива» – своєму батькові Анатолію Трандафілову. Про це свідчить договір дарування, який є у розпорядженні «Схем». Трандафілов – не тільки тесть депутата Борта, але й в минулому його помічник на громадських засадах.

На момент укладання угоди дружина нардепа перебувала у Флориді, тому залучила для цього довірену особу. Жінка з таким же ім’ям згадується в деклараціях Борта як розпорядниця банківськими рахунками нардепа і його дружини.

Менше ніж за рік, у квітні 2023-го, фірма тестя продала частку в «Ниві» Ларисі Поладян – це близька родичка нардепа, сестра його дружини Ольги Борт.

Хоч в акті передачі частки Лариса Поладян зазначена як громадянка України, на той момент вона вже мала російський паспорт, виданий у 2022 року в Ростові-на-Дону. Згодом копія акту передачі і його переклад російською лягли в реєстраційну справу «Агрофірми «Нива», і, як свідчить протокол зборів, саме Поладян ініціювала приведення документів компанії у відповідність до законодавства РФ.

Журналісти з’ясували, що для того, щоб укласти угоду про купівлю частки в компанії, Поладян приїздила в Київ, про що свідчать як її підписи на документах, завірені київським нотаріусом, так і перетини кордону. Вона заїхала в Україну за місяць до підписання документів – тобто у березні 2023-го, і виїхала через декілька днів після – в кінці квітня 2023 року.

Станом на зараз родина депутата Борта співволодіє «Агрофірмою «Нива» на Запоріжжі навпіл разом з іншою громадянкою Росії. За даними Федеральної податкової служби РФ, за період з 2023-го по кінець 2025-го років чистий прибуток агрофірми від торгівлі з російськими компаніями склав майже чверть мільярда рублів. Це понад 100 мільйонів гривень на той час. За той же період компанія сплатила російському бюджету понад 27 мільйонів рублів податків. Тоді це – близько 12 мільйонів гривень.

Для сертифікації свого товару «Агрофірма «Нива» користується послугами, зокрема, мережі приватних лабораторій, якою володіє підсанкційний бізнесмен з оточення президента РФ Володимира Путіна, йдеться у розслідуванні.

«Схеми» відправили запит Віталію Борту. Редакція чекає на відповідь.

Журналісти також звернулись до інших згаданих у розслідуванні осіб стосовно віднайдених фактів з проханням їх прокоментувати та опублікують їх, як тільки отримають.

«Схеми» також з’ясували, що Лариса Поладян мала спільні подорожі з власником іншого сімейного бізнесу депутата, в окупованому Криму, Олегом Ситьком. Навесні 2023-го вони виїхали з півострова до окупованого Мелітополя на одному авті. Це була та ж Audi, право керувати якою з 2016 по 2021 роки мав раніше і сам Віталій Борт, але не згадував про це у своїх деклараціях. Цей автомобіль належить директору компанії-субпідряднику кримської фірми. Про цей бізнес докладно розповідали тут.

Віталій Борт, обраний від «ОПЗЖ» – нині член депутатської групи «Платформа за життя і мир». Був депутатом чотирьох скликань (останнє – з 2019-го). Голосував за так звані «диктаторські закони» 16 січня 2014 року. У квітні того ж року Борт був на засіданні Макіївської міськради, на якому місцеві депутати проголосували за так званий «референдум про долю Донбасу». Борт публічно це підтримав.

У 2024 році депутат увійшов в тимчасову слідчу комісію ВР щодо використання коштів на будівництво фортифікацій і закупівлю дронів, але через публічний розголос його виключили зі її складу. Його спричинило розслідування «Схем» про те, що у квітні й у липні 2023 року Віталій Борт виїжджав за кордон у триденні службові відрядження за погодженням голови Верховної Ради, але обидва рази не повертався вчасно, а залишався за межами України ще на місяць. Після публікації в ОГП повідомили, що розслідують кримінальне провадження за фактом вчинення службового підроблення чинним народним депутатом України. Минуло понад два роки, з того часу – ніяких публічних результатів. На запит «Схем» у ДБР повідомили: «досудове розслідування триває».

У новому розслідуванні журналісти з’ясували, що Віталій Борт у період з 2024 по лютий 2026 року продовжив їздити за кордон у відрядження, але більшість часу відпочивав з родиною у Маямі. Ці поїздки депутат поки не прокоментував. У ДБР зазначили, що долучили ці нові дані з розслідування «Схем» до матеріалів кримінального провадження.