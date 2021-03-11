НКРЕКП почала офіційне розслідування порушень на ринку електроенергії, про які йшлося у розслідуванні «Схем»

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) повідомила про початок розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринку електроенергії. «Рішення прийнято на підставі моніторингу поведінки учасників ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку та повідомлення ДП «Оператор ринку», – йдеться у офіційному повідомленні регулятора.

За даними НКРЕКП, ознаки порушень містяться в діях великих виробників електроенергії: «Центренерго», «ДТЕК Дніпроенерго», «ДТЕК Західенерго», «ДТЕК Східенерго», «Укргідроенерго», а також трейдерів: «Юнайтед Енерджі», «Синтез Ойл», «Ютіліті Трейдінг», «Нова енергетична компанія», ДП «Гарантований покупець».

Про можливі «маніпуляції» на ринку електроенергії «на добу наперед» та на внутрішньодобового ринку раніше йшлося у розслідуванні журналістів програми «Схеми: корупція в деталях» (проєкт Радіо Свобода та UA:Перший). Журналісти встановили, що компанія «Центренерго» заробляє мільярди гривень на енергетичному ринку за рахунок використання виробничих потужностей атомних електростанцій, чим завдає збитків «Енергоатому» та держпідприємству «Гарантований покупець».

Масштаби ймовірних оборудок з боку «Центренерго», як виявили «Схеми», обчислюються мільярдами. Згідно з фінансово-господарською діяльністю «Центренерго», яку журналісти отримали від джерел у податковій, держкомпанія почала активно заробляти на цій схемі, починаючи з кінця 2019 року. Так, журналісти виявили, що з жовтня 2019-го до кінця лютого 2020 року «Центренерго» отримало від «Укренерго» майже 1 ГВт*годин електроенергії для балансування на загальну суму 1,06 мільярда гривень.

«Починаючи з березня (2020 року – ред.), масштаби використання цієї схеми з боку «Центренерго» суттєво збільшились», – йдеться в журналістському розслідуванні.

Так, загальний обсяг проданої, але не виробленої «Центренерго» електроенергії за період з 1 березня до 15 травня 2020 року склав 2,1 ГВт*годин. Ці дані «Схеми» отримали від джерел у Кабінеті міністрів.

В «Енергоатомі» підтвердили, що відколи запрацював новий ринок електроенергії, становище держкомпанії стало поступово погіршуватись: «На сьогодні ані «Енергоатом», ані ДП «Гарантований покупець» не можуть продати «на добу наперед» (РДН) весь обсяг виробленої на АЕС електроенергії через перенасиченість». І додали: «Результат – «Енергоатом» щоденно завершує торги на РДН з небалансами на рівні від 20% до 40% продукції, виставленої на продаж, а «Гарантованому покупцю» вдається реалізувати продукцію АЕС лише в окремі години доби».

Можливість продавати «повітря» і заробляти на цьому – створила саме держава, зокрема регулятор – НКРЕКП, йдеться у матеріалі.

Раніше НКРЕКП у відповідь на запит «Схем» повідомили, що неодноразово вживали заходи для того, щоб державні «Гарантований покупець» та «Енергоатом» не зазнавали таких фінансових збитків через ситуацію на балансуючому енергоринку. В регуляторі визнали, що надлишок електроенергії на ринку міг призвести до «маніпуляцій з продажем обсягів електричної енергії деякими учасниками ринку, зокрема, ТЕС/ТЕЦ». Для того, щоб обмежити такі маніпуляції, 3 червня 2020 року НКРЕКП ухвалила постанову, відповідно до якої продавати електроенергію можна тільки за умови підтвердження фізичної можливості її виробити.

Згідно з аналізом «Схем», відтоді «Центренерго» продовжило знаходити шляхи для використання цієї схеми, щоправда, купуючи електроенергію зі знижкою у 20%, а не 50%, як раніше.

Раніше у «Центренерго» та ДТЕК заперечили, що займались «маніпуляціями», заявивши, що діяли в рамках встановлених правил.