«Слуга народу» Каптєлов знову не задекларував майно його родини у Москві – «Схеми»

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Роман Каптєлов у декларації за 2025 рік не вказав нерухоме майно його родини в Москві.

Раніше у розслідуванні «Схем» йшлося про те, що родина депутата виїхала з України за місяць до повномасштабного вторгнення Росії, а з грудня 2023 року дружина Каптєлова почала отримувати зарплату від «Об’єднання культурних центрів південно-західного адміністративного округу» у столиці РФ. Крім того, від 2015 року родина нардепа володіє частиною квартири у Москві – але згадок про це не було в попередніх деклараціях Каптєлова, як і немає в свіжій звітності. У коментарі «Схемам» нардеп повідомив, що його дружина не володіє нерухомим майном у Москві, а інформації про те, де вона мешкає в РФ, вона «не надала».



У декларації, яку Каптєлов подав 18 березня цього року, депутат вказав місце роботи дружини Євгенії – це «ОСП №195 ОКЦ ЮЗАО», але не зазначив, де саме ця установа розташована – лише, що це «юрособа, зареєстрована за кордоном». У декларації також немає даних про заробітну плату дружини депутата, тільки позначка – «член сім’ї не надав інформацію».

Водночас у розділі «грошові активи» нардеп задекларував, зокрема, 1 мільйон 250 тисяч рублів готівкою у власності Євгенії Каптєлової. При цьому депутат не вказав, що його дружина, яка отримує зарплату в московській установі, володіє або користується будь-яким нерухомим майном у Росії.

У розслідуванні «Схем» ішлося про те, що третина квартири у Москві площею понад 100 квадратних метрів частково записана на дружину й дітей нардепа. «Схеми» порахували, що вартість їхньої частки квартири складає близько 6 мільйонів гривень. Станом на дату публікації родина нардепа продовжує володіти цією нерухомістю.

У коментарі «Схемам» Каптєлов повідомив, що в його дружини немає нерухомості в Москві. На уточнення про те, що в декларації також не зазначене місце проживання його дружини в Росії, Каптєлов повідомив, що вона «не надала такої інформації».

Раніше Каптєлов також пояснював, що з моменту введення воєнного стану його дружина не перебуває в Україні, що «пояснюється правовими й фактичними обставинами». «Мої діти не мають українського громадянства, а я юридично не маю офіційного статусу батька через обставини, на які не маю впливу», – зазначав Каптєлов.

Водночас, ішлося у розслідуванні, відповідно до витягу з державного реєстру актів цивільного стану, Каптєлов досі значиться їхнім батьком і залишається у шлюбі з Євгенією Каптєловою.

Про російську нерухомість родини, стверджував депутат, йому невідомо. Він зазначав, що задекларував все своє майно, а також доходи дружини. Але тоді мав на увазі саме українські, а не її зарплату в московській бюджетній установі.

На уточнення, чи не вбачає він ризиків для державної безпеки у тому, що його близькі проживають в країні, яка розв’язала повномасштабну війну проти України, а він має статус народного депутата з доступом до різного ступеню й характеру інформації, Каптєлов зазначав: «Питання, пов’язані з моїм особистим життям, є виключно приватними і не впливають на виконання моїх обов’язків народного депутата України. У своїй діяльності я завжди керуюсь інтересами держави і дію в межах закону».

«Схеми» також з’ясували, що депутат від «Слуги народу» декілька разів під час повномасштабного вторгнення виїжджав за кордон – дати цих виїздів збігаються з поїздками його дружини з РФ до Туреччини.

Щодо виїздів за кордон депутат повідомляв, що поїздки «здійснювались з офіційною метою та у зв’язку з особистими обставинами», але так і не надав на прохання журналістів копії відповідних відряджень.

Після розслідування «Схем» Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура почали розслідування кримінального провадження щодо можливого внесення недостовірної інформації народним депутатом від фракції «Слуга народу» Романом Каптєловим.

У червні 2025 року детективи НАБУ провели обшук в помешканні Каптєлова та вилучили його телефон, доступ до якого нардеп відмовився надати, пояснивши тим, що «в ньому наявна інформація, пов’язана з його депутатською діяльністю».