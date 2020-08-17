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17 серпня 2020, Київ 19:49
Новини | Політика

Зеленський ввів до складу РНБО нових голів Служби зовнішньої розвідки та Нацбанку

Зеленський ввів до складу РНБО чотирьох посадовців

Президент України Володимир Зеленський ввів до складу Ради національної безпеки та оборони чотирьох посадовців.

Офіс президента повідомив, що до складу РНБО ввійшли новий голова Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк, новий очільник Нацбанку Кирило Шевченко, віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, віце-прем’єр-міністр України – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

Зі складу РНБО виведені ексголова Служби зовнішньої розвідки Валерій Євдокимов, колишній віцепрем’єр-міністр Вадим Пристайко та колишній голова НБУ Яків Смолій.

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