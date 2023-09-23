Померла мама співака та музиканта Кузьми Скрябіна

У суботу, 23 вересня, на 77 році життя померла Ольга Кузьменко, мама відомого українського співака та музиканта Кузьми Скрябіна, про це йдеться на сторінці благодійного фонду Кузьми Скрябіна.

«Пішла з життя мама Кузьми, Ольга Михайлівна! Ця втрата важка для нас усіх. Ольга Михайлівна була справді чудовою і душевною людиною, з великим серцем. Ми не в змозі змінити обставини, лише просимо Всевишнього дати сил рідним перенести біль втрати, а душу покійної прийняти в Царство Небесне. Хай земля їй буде пухом! Поділяємо біль та горе рідних! Вічна і світла пам’ять!», – йдеться у повідомленні.

Причину смерті Ольги у повідомленні не вказали. Де саме відбудеться прощання з жінкою також поки що невідомо.

Ольга Михайлівна народилася на Самбірщині. Працювала викладачкою гри на фортепіано в музичній школі. У 2012 році Андрій Кузьменко написав пісню «Мам», присвячену своїй матері.

2 лютого 2015 року Андрій Кузьменко загинув у дорожньо-транспортній аварії на трасі Кривий Ріг – Кіровоград.

17 серпня 2023 року Андрієві Кузьменку виповнилося б 55 років. Він був музикантом, ведучим, продюсером, автором прози та лідером гурту «Скрябін».

Президент Володимир Зеленський присвоїв Андрію Кузьменку звання Героя України.