Слідство отримало «чорні скриньки» літака Пригожина – Слідчий комітет РФ

Слідчий комітет РФ повідомив, що його співробітники отримали бортові самописці літака, який належав засновнику угруповання «ПВК Вагнера» Євгену Пригожину і розбився 23 серпня.

У відомстві підтвердили, що під час слідчих дій виявили тіла 10 загиблих. Щоб встановити їхні особи, фахівці проводять молекулярно-генетичні експертизи, йдеться у повідомленні Слідчого комітету.

Удень 25 серпня інформагенція «РИА Новости» повідомила, що уламки літака Пригожина вивезли з місця падіння.

Приватний літак Євгена Пригожина розбився у Тверській області 23 серпня. Засновник угруповання «ПВК Вагнера» був у списку пасажирів, який публікувала Росавіація. Остаточно загибель Пригожина ще не підтверджена.

Після аварії літака Слідчий комітет порушив кримінальну справу щодо порушення правил безпеки та експлуатації транспортного засобу (стаття 263 КК). За даними влади, загинули 10 осіб, зокрема троє членів екіпажу.